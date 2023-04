Changement de nom : l’Université de Moncton demande la préparation d’un rapport

L'Université de Moncton procède par étapes dans le dossier d’un possible changement de nom.

Cet hiver, une pétition signée par plusieurs centaines de personnalités demandait que l’institution abandonne son nom actuel. On soulignait que Robert Monckton (1726-1782), administrateur colonial britannique, a joué un rôle actif dans l’emprisonnement et l’expulsion de milliers d’Acadiens.

L’Université de Moncton a décidé samedi de nommer deux responsables pour réaliser un état des lieux sur la dénomination de l'institution.

Leur rapport, qui sera public et déposé en octobre, sera purement informatif. Il ne contiendra aucune recommandation concernant la marche à suivre que devrait prendre l'université.

Leur mandat sera de produire un rapport de nature informatif [sic] et technique qui examine notamment les aspects sociohistorique, politique, social, réputationnel, juridique et économique d'un changement de dénomination d'une université et son impact , écrit le Conseil de l'Université dans ses faits saillants de sa réunion de samedi.

Pour le militant Jean-Marie Nadeau, qui a lancé la mobilisation au sujet d’un possible changement de nom, c’est une bonne nouvelle que le dossier continue à être évalué.

Il s'inquiète toutefois de la possibilité de ralentir le mouvement.

Je présume que le comité [du changement de nom] est un peu déçu du fait que, c'est bien qu'il y a de la recherche, mais on pense qu'on était murs, nous, de s'asseoir avec nos amis les opposants sur un comité paritaire et indépendant, pour enclencher tout de suite la démarche , a-t-il déclaré samedi.

Denis Prud’homme, recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, a déjà indiqué que tout changement de nom se décidera ultimement à l'Assemblée législative, en modifiant la loi provinciale qui régit l’université.

D’après le reportage d’Océane Doucet