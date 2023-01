Bienvenue à Winter Wonderland, Champêtre County vous accueille à Saint-Denis 

L'évènement a pour objectif de rassembler les familles de la province et de permettre aux enfants de participer à une balade en traîneau.

On a une randonnée avec nos chevaux, on va sur les praires et ils font une randonnée d’à peu près 20 minutes , explique la propriétaire de la ferme Champêtre County, Francine Edmondson..

Ensuite, nous avons le feu de camp, donc s’ils veulent s’asseoir confortablement et faire cuire des s'mores et boire leur chocolat chaud, ils peuvent s'asseoir ici , poursuit-elle.

Une programmation qui rencontre l’adhésion des familles qui veulent offrir une journée mémorable pour les enfants.

Je veux juste les voir sourire. Ils adorent les chevaux. Ils sont très excités. Ils ont 4 et 7 ans , indique un visiteur venu avec ses deux enfants.

Cela va être agréable de les voir toucher les animaux. Ils vont aussi adorer les chiens et les chats qui sont ici , ajoute-t-il.

Même si la pandémie à donné un coup d’arrêt à de nombreuses activités, Mme Edmondston observe que le contexte a été bénéfique pour la promotion des activités hivernales offertes dans la ferme.

Les gens cherchaient des activités à l’extérieur. C’est pendant la pandémie que ça été mis de l'avant. Depuis ce temps-là ça continue. Ça n'a pas diminué, c’est juste que les gens se passent le mot. Ils ont une bonne expérience et ils en parlent à leurs amis , se réjouit-elle.

On a de 15 à 2000 personnes pendant le mois de décembre, donc ça n'a pas changé. C’est mieux.

Le Winter Wonderland se poursuivra pour le reste de la saison hivernale.

Avec les informations de Fatoumata Traoré