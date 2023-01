Il est toujours possible de relier Mont-Joli à la métropole par la voie des airs, mais une escale est nécessaire, souvent à Québec ou à Wabush, près de Fermont.

Il faut donc compter entre trois et sept heures pour se rendre à Montréal en avion.

Selon le président du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli, Bruno Paradis, ces liens directs ont cessé d'être offerts par Pascan et PAL Airlines avant les Fêtes.

Ces compagnies aériennes ne l’ont toutefois pas annoncé publiquement.

Bruno Paradis prévoit une perte d’efficacité, surtout pour les gens d’affaires de la région.

On aimerait avoir des vols quotidiens principalement pour notre clientèle d'affaires qui voudrait se rendre sur Montréal. [...] Dans notre étude de marché, on pense qu’on aurait une réponse très positive. Il faut juste s’assurer d’avoir quelque chose qui est fiable et quotidien , affirme-t-il.

Bruno Paradis est le président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ainsi que le maire de Rimouski, Guy Caron, considèrent que l’arrêt de la liaison directe est un coup dur pour la région.

Le député parle d'une très mauvaise nouvelle .

Un arrêt à faire à Québec rallonge la durée du trajet. Les gens vont prendre leur voiture si ce n’est pas plus vite. C’est une perte d’efficacité , déplore M. Bérubé.

Pascal Bérubé est le député du Parti québécois dans Matane-Matapédia. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Pascal Bérubé souhaite obtenir des réponses de la part des compagnies aériennes.

Comment faire en sorte de ramener une liaison directe? J’aimerais que les compagnies aériennes puissent nous le dire pour qu’on puisse y travailler , ajoute-t-il.

Du côté d’Air Canada, la compagnie aérienne a cessé d'offrir des vols à partir de Mont-Joli pendant la pandémie et n'a jamais réactivé son offre de service dans cet aéroport.

Guy Caron souhaite qu’Ottawa agisse afin de rétablir la liaison offerte par Air Canada vers Montréal depuis Mont-Joli.

Je dirais que ça faisait un bout de temps qu’Air Canada voulait se débarrasser de ce trajet. Ils n’ont pas pu le faire jusqu’à ce qu’ils utilisent la COVID-19 comme excuse. C’est inacceptable. On a besoin de cette liaison. [...] Présentement, le gouvernement fédéral ne prend pas ses responsabilités et ne force pas Air Canada à desservir des régions comme la nôtre , lance le maire.

Guy Caron est le maire de Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Radio-Canada a tenté de rejoindre dimanche les dirigeants de Pascan et de PAL Airlines, mais n’a pas été en mesure de leur parler.

L’aéroport de Mont-Joli indique attendre l'entrée en poste de la nouvelle directrice générale à la fin janvier pour questionner les compagnies aériennes sur la fin de cette liaison directe vers Montréal.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux