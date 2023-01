Un carnet de réservations qui se remplit vite au Centre d’évènements et de congrès interactifs

Il est maintenant difficile de faire une réservation de plus d’une journée au CECI pour la prochaine année. Selon Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ TR), les plages horaires s’envolent aussi rapidement pour 2024.

Le report de plusieurs événements durant la pandémie est derrière cet agenda chargé. Les organismes rattrapent le retard en tenant leurs événements cette année ou l’année prochaine, selon IDÉ TR, qui fait la gestion des réservations.

Daniel Rioux, coordonnateur au tourisme à Innovation et Développement économique Trois-Rivières, parle d’indicateurs qui sont au vert pour le tourisme et le tourisme d’affaires.

On sent que ça revient. Dans certains cas, on a reçu des achalandages similaires à 2019 et avant [...] Compte tenu qu'on est en plein centre d'une province qui bouge pas mal, on atteint souvent des records d'achalandage dans nos congrès lorsqu'ils se tiennent ici , explique-t-il.

Le CECI accueillera notamment le congrès Bienvenue Québec à la fin octobre, un événement qui rassemble des acteurs de l'industrie du tourisme de partout en Amérique du Nord. Ce seul événement entraînera la réservation de 1300 nuitées, affirme le coordonnateur à IDÉ Trois-Rivières. Il estime qu'un participant au congrès dépense environ 250 $ par nuit passée dans la ville, que ce soit en hébergement, restauration ou achat local.

Avec les informations de Coralie Laplante