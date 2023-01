Le mythique Café Mont-Royal cherche un nouveau propriétaire

Dimanche matin sur la rue Jacques-Cartier, le Café Mont-Royal est plein à craquer. Voilà maintenant cinq décennies que le restaurant fait partie du paysage du centre-ville de Chicoutimi. Aujourd’hui, une page se tourne : la famille Lalancette, propriétaire depuis 35 ans, a décidé de vendre l'établissement.

Louise et Annie Lalancette sont prêtes pour de nouveaux défis après 17 ans en tant que copropriétaires du Café Mont-Royal. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

On veut passer à autre chose. Moi, ça fait quand même un bout. [...] Avant d’être trop vieilles , lance Louise Lalancette.

Ça fait 40 ans qu'on est dans la restauration, elle et moi , ajoute sa sœur Annie.

Ce petit commerce est devenu une véritable institution. Chaque jour, des dizaines d'habitués reviennent déguster les spécialités de l'endroit. Les employés connaissent leur nom et même leurs commandes sur le bout des doigts.

Le menu du jour, c'est des recettes de notre mère, de notre grand-mère, c'est du classique et on reste dans la cuisine maison familiale. Il y a la proximité avec les clients qu'on connaît, l'ambiance qui est là. C'est nous qui devenons un peu rares. Il y a beaucoup de franchises [de grandes chaînes], c'est tout le temps les mêmes choses. La cuisine familiale, il ne s'en fait plus , explique Annie Lalancette.

Et en attendant que le commerce trouve preneur, les deux sœurs ont l'intention de continuer à servir leurs plats réconfortants à la clientèle.

Le Café Mont-Royal est une véritable institution au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Les habitués du restaurant n'ont que des éloges pour ce commerce de proximité.

« C'est pour le côté famille, le côté personnel aussi. Les repas sont bons et c'est particulièrement comme à la maison », raconte une dame.

« Les personnes qui vont racheter, on souhaite qu'elles reprennent en main le restaurant et que ça reste ouvert », confie un homme qui s'y rend tous les dimanches.

La mise en vente du Café Mont-Royal ne signifie pas nécessairement la fin du commerce. Tout dépendra des futurs acheteurs.

C'est sûr qu'on aimerait ça que ça perdure dans le temps puis que ça continue. On espère que les futurs acheteurs seront dans cette optique, d'avoir cette vision , ajoute Annie Lalancette.

D’après le reportage de Béatrice Rooney