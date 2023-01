Shilo Rousseau marque l’histoire du Canada aux Jeux mondiaux universitaires d’hiver

Au début des Jeux, je n'avais pas vraiment d'objectifs de performance, je voulais seulement m'amuser et profiter de l'expérience. Donc de repartir avec trois médailles, c'est incroyable et je ne m'y attendais pas , confie la jeune femme de 22 ans.

Rousseau a d'abord triomphé à la course individuelle de 12,5 km, samedi dernier, puis elle a mis la main sur l'argent au sprint de 7,5 km, mercredi. Jeudi, elle est à nouveau montée sur la plus haute marche du podium à la poursuite de 10 km avant de conclure avec un 6e rang au départ de masse, hier.

Shilo est entrée dans l'histoire avec nos trois premières médailles en biathlon. C'est la performance individuelle la plus impressionnante de toute une génération par une athlète canadienne aux Jeux d'hiver de la Fédération Internationale du sport universitaire (FISU) et elle mérite cette reconnaissance , a déclaré Ben Matchett, le chef de mission du Canada, par voie de communiqué.

La biathlète est montée sur la plus haute marche du podium deux fois plutôt qu'une, à Lake Placid. Photo : Gracieuseté : Fédération internationale du sport universitaire

Celle qui est originaire de Thessalong en Ontario attribue une partie de son succès à l'équipe qui l'a encadrée au cours des derniers jours.

J'ai pu avoir des massages de physiothérapeutes, ce qui n'est généralement pas offert aux athlètes de biathlon. Je n'ai jamais eu autant de soutien lors d'une compétition. Les encouragements des gens de ma ville natale ont aussi été incroyables , explique la représentante de l'Université d'Ottawa.

« C'était super d'avoir ma famille ici pour m'encourager. C'était d'ailleurs la première fois que ma tante me voyait faire une compétition de biathlon et elle a pleuré lorsque j'ai gagné l'or. » — Une citation de Shilo Rousseau, triple médaillée des Jeux mondiaux universitaires d'hiver

Ces résultats sont la consécration de nombreuses années d'effort pour l'Ontarienne, qui a fait ses débuts en ski de fond à 10 ans. Deux hivers plus tard, elle a été initié au biathlon par son père, Yves Rousseau, un ancien membre de l'équipe nationale.

Une passion renouvelée pour le biathlon

L'année 2023 commence donc du bon pied pour Shilo Rousseau. Sa saison précédente avait été marquée par la déception de ne pas être parvenue à se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin. L'athlète de 22 ans s'est beaucoup remise en question, mais a finalement choisi de persévérer.

Au début de l'année, je me suis plus concentré à finir mon baccalauréat. J'ai pris un pas de recul par rapport à l'entraînement excessif que je m'imposais en diminuant leur fréquence tout en augmentant leur intensité. je voulais avoir plus de plaisir et moins de pression et ça semble porter fruit , constate-t-elle.

Shilo Rousseau a excellé aux tirs à la carabine tout au long de la compétition. Photo : Gracieuseté : Fédération internationale du sport universitaire

Le futur s'annonce prometteur pour la biathlète, qui a d'ailleurs été nommée porte-drapeau honorifique de l’équipe canadienne pour les cérémonies de clôture des Jeux mondiaux universitaires d'hiver.

« Ces Jeux m'ont définitivement revigoré. Ça m'a permis de retomber en amour avec mon sport. Je planifie continuer à donner le meilleur de moi-même à l'entraînement pour voir où ça me mène. Il est clair que je pense aux Jeux olympiques. » — Une citation de Shilo Rousseau, triple médaillée des Jeux mondiaux universitaires d'hiver

L'étudiante en biologie aura très peu de temps pour savourer tous ses accomplissements. Elle sera de retour dans la capitale fédérale dès lundi afin d'assister à ses cours à l'Université d'Ottawa.