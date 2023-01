Une bénédiction pour apaiser un début de saison difficile pour les motoneigistes

La cérémonie est l’événement qui inaugure, en temps normal, la saison des motoneigistes.

Depuis quelques années, en raison de la pandémie, la bénédiction tombait à l’eau. On recommence l'activité qu’on fait depuis plusieurs années , explique le président du club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles, Michel Thibault.

Michel Thibault est le président du club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Muni d'un bénitier dans une main et brandissant un goupillon dans l'autre, le père Irenée Girard a aspergé avec de l'eau bénite une enfilade de motoneiges.

Un appel religieux à la prudence

Près de 30 motoneigistes perdent la vie chaque année sur les sentiers du Québec.

Alors que les autorités appellent régulièrement les motoneigistes à la prudence, cette cérémonie est une façon, pour plusieurs, d'exprimer un désir de plaisir et de sécurité sur les sentiers de motoneiges.

La bénédiction est une tradition. C'est un peu comme les autres bénédictions qu'on fait avec les motos l'été. On se rencontre pour demander au Seigneur de bénir nos motoneiges pour rendre l’activité et les sentiers sécuritaires tout au long de la saison , raconte un agent de surveillance de sentier pour le club de motoneige Ook-Pik, Daniel René.

Daniel René est un agent de surveillance de chantier pour le club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Denis Boudreau est un autre membre du club de motoneigistes Ook-Pik. Il participait pour la première fois à une telle une cérémonie de bénédiction.

J’ai trouvé ça très agréable. Ça nous permet aussi de discuter avec d’autres motoneigistes qui sont ici pour les mêmes raisons , lance-t-il.

Ce motoneigiste sait toutefois que la grâce divine n'est pas suffisante pour se protéger. Il y a une part de risque dans la façon dont je vais me comporter dans les sentiers , admet-il.

Dur début de saison pour les motoneigistes

Une fois le rituel complété, les motoneigistes ont décollé pour une première expédition cette année. Ils sont allés à un casse-croûte local qui leur sert de lieu de rendez-vous.

Autour de poutines et de chiens-chauds tout garnis, les discussions portaient sur une météo qui n'est pas favorable à la pratique de la motoneige.

Il n'y a pas eu d'importantes chutes de neige sur la région depuis un mois.

Il manque de la neige et la température n’est pas de notre bord. Présentement, sur les sentiers, on marche surtout sur un fond très glacé. [...] Dans ces conditions, c’est plus dangereux. La motoneige est moins stable , précise Michel Thibault.

Le président du club de motoneige Ook-Pik se réjouit toutefois que des précipitations de neige soient annoncées dans la région dès mercredi, de quoi retrouver la foi en ce début de saison difficile.

L’activité de ce dimanche n'est pas nouvelle. Les archives nationales indiquent que cette bénédiction de motoneiges existe depuis les années 1960.

D’après les informations de Lambert Gagné-Coulombe