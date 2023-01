La Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi devra recruter 18 employés

Le déménagement de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi dans l'ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement ne se fera pas avant l’été. D’ici là, l’organisme doit gérer un manque de lit en plein hiver et recruter plusieurs employés.

L’organisme aura plusieurs défis à relever dans les prochains mois. Notamment, l’embauche de 18 nouveaux employés afin de poursuivre leurs activités dans leurs nouveaux locaux. Une tâche ardue en période de pénurie de main-d'œuvre. Toutefois, le nouveau directeur général, Yanick Harvey, voit ce défi positivement.

« Je suis ambitieux. Je vois ça positif. [...] Idéalement ça prendrait au moins 18 [nouveaux employés], tant au niveau de l’intervention que de l'entretien. Ça va être un très grand bâtiment donc on va avoir besoin d’entretien. Présentement on a trois personnes aux cuisines, mais si on double au niveau de l’accueil il va falloir doubler au niveau des cuisines. »

Selon Yanick Harvey, le bâtiment devrait être livré en mai. Il espère pouvoir s’y installer cet été, mais le déménagement pourrait s’échelonner jusqu’en septembre en raison des aménagements à faire, explique-t-il.

On est mieux de se dire, il nous reste encore quelques mois difficiles pour se diriger vers beaucoup mieux. Vers un service qui va permettre, je l’espère, d’accueillir tout le monde et sortir les gens de la rue.

Le nouveau bâtiment sera doté de 40 lits, soit 16 de plus que les locaux actuels.

Selon le Service de travail de rue de Chicoutimi, 48 itinérants n’ont accès à aucun hébergement et dorment dehors. M. Harvey croit que le plus grand nombre de lits offerts permettra de s’assurer que les personnes vulnérables aient un endroit où vivre.