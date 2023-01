De 15 à 20 centimètres de neige sont attendus dans le sud-est du Nouveau-Brunswick

L’hiver est bien installé au Nouveau-Brunswick et de nouvelles chutes de neige pourraient compliquer l’aller et le retour du travail, lundi.

Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour plusieurs secteurs du sud-est de la province.

Une accumulation totale de 15 à 20 centimètres de neige est prévue pour Moncton et le Sud-Est, Saint-Jean et son comté, Sussex et le comté de Kings, la vallée de Kennebecasis et le parc national Fundy.

La neige doit commencer dans la soirée de dimanche. Elle se poursuivra durant la nuit et lundi toute la journée, et pourrait tomber jusqu’à mardi matin.

Les précipitations seront plus intenses lundi après-midi, prévient Environnement Canada.