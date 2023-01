La GRC enquête sur une tentative d’enlèvement sur l’autoroute 4, en Saskatchewan

Selon un communiqué de la police, un automobiliste qui roulait en direction sud sur l'autoroute 4 a immobilisé son véhicule lorsqu'il a aperçu un homme étendu sur la route, à côté de son camion.

Lorsque l'automobiliste s'est approché de l'homme étendu pour l'aider, ce dernier l'a agrippé par le bras avant de mentionner qu’il avait une arme, tout en mettant sa main dans sa poche.

La GRC précise que l’automobiliste a été en mesure de se libérer de l'emprise du suspect et a quitté les lieux dans son véhicule. Il n’a signalé aucune blessure.

Les policiers sont toujours à la recherche du suspect.

Il s'agit d'un homme blanc dans la cinquantaine, avec une barbe noire et les cheveux courts en avant et longs sur la nuque, d'après la police. Au moment des faits, il portait une chemise à carreaux rouge par-dessus un chandail vert et un chapeau noir.

Le véhicule du suspect est un ancien modèle de camionnette Ford de couleur bleue, dont le pare-chocs arrière est rouillé. La police poursuit son enquête et patrouille dans le secteur.

La GRC de Meadow Lake demande également aux résidents et aux automobilistes du secteur d'appeler le 306‑236‑2570 s'ils ont des images vidéo du suspect ou de son véhicule.

Il est également possible de transmettre des renseignements de façon anonyme en communiquant avec Échec au crime en Saskatchewan, par téléphone au 1-800-222-TIPS (8477) ou en ligne (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .