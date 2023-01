Des personnes adoptées d’origine asiatique célèbrent le Nouvel An chinois à Toronto

À l’occasion du Nouvel An lunaire, l’association canadienne des personnes adoptées d'origine asiatique a organisé dimanche un rassemblement dans le quartier chinois de Toronto afin de permettre aux invités de renouer avec leurs racines.

Nous avons grandi dans des communautés anglophones ou francophones [...] donc nous n'avons pas toujours l'occasion de célébrer les traditions et la culture de nos ancêtres , explique la présidente de l’association, Leah Kim Brighton.

Pour certains ici, c'est la première fois qu’ils célèbrent le Nouvel An chinois de toute leur vie , ajoute l'instigatrice de l'événement qui avait organisé les festivités dans un restaurant dim sum.

Parmi les invités, Anne-Julie Robitaille, une francophone originaire de Chine adoptée par une famille canadienne, confie que c’est la première fois qu’elle célèbre le Nouvel An chinois avec un groupe de cette manière. Avant, je célébrais avec ma famille et c’était quelque chose d’informel , indique la jeune femme.

Anne-Julie Robitaille demeure attachée à la culture de son pays d'origine. Photo : Radio-Canada

Selon elle, cet événement est essentiel parce qu'il crée un sentiment de communauté qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. C’est important aussi pour consolider l'identité qu’on a en tant qu'adopté. On a très peu d'occasions de se retrouver entre nous et je pense que c'est important parce qu'on peut se créer un espace de sécurité où on peut échanger librement sur des sujets comme l'adoption.

Anne-Julie raconte qu’elle a toujours voulu apprendre la langue de son pays d’origine. J’avais six ou sept ans et je disais à mes parents que je voulais apprendre le mandarin, j'ai pris quelques cours quand j’étais jeune, puis j'ai arrêté et j’ai repris à l'université , dit-elle en ajoutant qu’elle est toujours intéressée par l’histoire, la culture, la musique chinoise, la nourriture chinoise .

« Même si je n'ai pas grandi dans la culture chinoise, ça a toujours fait partie de ma vie d’une certaine façon. » — Une citation de Anne-Julie Robitaille, adoptée par une famille canadienne

Anne-Julie Robitaille ajoute que la communauté asiatique est une grosse communauté fragmentée par plusieurs petites communautés, et le fait de pouvoir se retrouver ensemble et de partager quelque chose qu'on a en commun c'est vraiment ce qui est extraordinaire , dit-elle avec enthousiasme.

À ses côtés, assise à la table du restaurant, Veronica Becker-Pépin avoue qu’elle ne connaît aucune autre personne adoptée à l’extérieur de cet événement. La jeune femme originaire de Chine a elle-même été adoptée par une famille canadienne. Personne ne me comprend, personne ne comprend mon expérience, même ma famille , confie-t-elle. Donc ce groupe me donne un sens d'acceptation , poursuit la jeune femme qui vit à Kingston.

Veronica Becker-Pépin se sent comprise et acceptée auprès de l'Association canadienne des personnes adoptées d'origine asiatique. Photo : Radio-Canada

Veronica, qui célèbre pour la première fois le Nouvel An lunaire avec l’association canadienne des personnes adoptées d'origine asiatique, se réjouit de l’expérience. Je suis contente, je me sens comprise, je me sens acceptée , lance-t-elle.

De son côté, la porte-parole de la Société de développement du quartier chinois de Toronto, Megan Ip, souligne que le Nouvel An lunaire est un des festivals les plus importants pour les communautés asiatiques.

Elle rappelle que cette nouvelle année chinoise est placée sous le signe du lapin, un des douze signes du zodiaque chinois qui représente prospérité, calme, abondance .

Selon Megan Ip, de nombreuses familles chinoises prennent très au sérieux les coutumes liées à l'astrologie chinoise. Photo : Radio-Canada

Selon elle, l’astrologie chinoise est importante pour toutes les générations, et certaines familles y croient à la lettre , en suivant un certain nombre de coutumes. Par exemple, on dit qu' il ne faut pas faire le ménage au Nouvel An, ni se laver les cheveux pour ne pas laver toute la bonne chance qui nous suit .

Pour sa part, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré dimanche que le Nouvel An chinois nous donne l’occasion d’en apprendre davantage sur les traditions qui enrichissent le tissu social diversifié de notre pays .

Il dénonce également la montée du racisme envers les Asiatiques, une réalité douloureuse qui touche de nombreuses communautés asiatiques au Canada depuis ces dernières années .

Avec les informations d’Andréane Williams