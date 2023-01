Séisme de magnitude 2,8 ressenti dans le Grand Sudbury

La secousse survenue à 14 h 17 a généré une vague de messages sur les réseaux sociaux peu après l'incident.

Une représentante de Séismes Canada a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un tremblement de terre un peu plus de 30 minutes plus tard.

Il n'aurait été ressenti que localement.

L'épicentre se situe à 22 kilomètres au nord-est de la ville, à proximité de la mine Nickel Rim South et des opérations de Glencore à Garson.

Des activités minières pourraient en être la cause, selon Séismes Canada, mais aucune minière de la région n'a répondu à nos demandes d'informations jusqu'à présent.