Agressée, une Winnipégoise réclame plus de soutien aux jeunes exposés à la criminalité

Après avoir été attaquée physiquement par trois inconnus, jeudi soir, près de l’Université du Manitoba, une jeune femme de Winnipeg déplore l’incident tout en appelant à plus de soutien à l’égard des jeunes exposés à la violence et à la criminalité dans la province.

Carissa Chaput, 18 ans, a été victime de vol puis battue par deux femmes et un homme qu’elle ne connaissait pas, alors qu’elle attendait un autobus près de l’Université vers 22 h.

Ses agresseurs ont volé son sac à main, ses écouteurs et son téléphone, et la jeune fille est couverte d’ecchymoses, de marques de morsure et d’égratignures puis a été blessée au cou. Elle a été transportée à l’urgence de l’Hôpital Victoria, à Winnipeg.

Je me demandais pourquoi ils me faisaient ça. Je n'ai rien fait. Je ne mérite pas ça. Je suis quelqu'un de gentil. Je ne ferais jamais de mal à quelqu'un comme ça , dit-elle.

Je devrais pouvoir prendre un bus et me déplacer dans les bus sans être attaquée et brutalement dépouillée de mes affaires , croit-elle.

Carissa Chaput (à gauche) porte une minerve car blessée au cou, et sa mère Kim Chaput. Photo : Radio-Canada / Rudy Gauer

Selon la police, aucune accusation n'avait été portée pour l'instant, à la suite de l'incident dont a été victime Carissa Chaput.

Au-delà du choc généré par cet incident, Kim, la mère de Carissa Chaput et cette dernière pensent qu'il faut faire davantage pour aider les jeunes à prendre de meilleures décisions avant de faire d'autres victimes.

Carissa Chaput a aussi passé un certain temps dans le système d’accueil de la province. Elle affirme s’être battue pour surmonter ses propres traumatismes, avec le soutien d'adultes de confiance, et qu’elle s’est transformée pour devenir une meilleure personne.

Les jeunes doivent réaliser qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir. Il y a d'autres personnes qui souffrent aussi. J'ai moi-même été dans le système. J'ai été battue et j'ai été maltraitée , explique-t-elle.

J'ai trouvé du potentiel en moi. J'ai trouvé un emploi. Je suis en train d'obtenir mon diplôme. Et ils doivent trouver du potentiel en eux aussi. Ils ne peuvent pas faire ça aux gens et ça ruine les familles. Et s'ils me tuaient ?.

Le travailleur communautaire et mentor pour les jeunes, Mitch Bourbonniere reconnaît la nécessité d’aider davantage les jeunes.

Il croit que les trois personnes qui ont attaqué la jeune fille doivent bénéficier d’un accompagnement, soulignant la nécessité de mettre en place plus d’activités prosociales et de fournir des mentors sains.

Il faut des efforts, de la force humaine et de la créativité pour initier des endroits sûrs où les jeunes peuvent aller. Il y a déjà beaucoup d'endroits comme ça dans notre communauté, nous en avons juste besoin davantage , souhaite-t-il.

Récemment, le bureau du protecteur des enfants et des jeunes de la province a indiqué dans une mise à jour que la province n'a toujours pas répondu à des recommandations publiées dans divers rapports et visant à protéger les enfants.

Une recommandation porte, entre autres, sur l'élaboration d'une stratégie en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les jeunes.

Avec les informations de Rachel Bergen