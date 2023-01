Le restaurant sportif La Brasserie ferme ses portes

Les propriétaires de La Brasserie expliquent que c’est une décision difficile, mais qu’elle leur permettra de concentrer leurs énergies sur leur restaurant La Cage aux sports, sur le boulevard des Forges.

C’est une décision d’affaires directement liée à une offre que nous avons eue [du groupe] [...] On y a pensé longtemps. Les hivers au centre-ville peuvent être difficiles, les étés sont magnifiques. On a pesé le pour et le contre. Finalement, on s’est dit : "On se lance, on va mettre notre énergie à la Cage aux sports" , indique Cédric Bournival, copropriétaire du restaurant, dont le partenaire d’affaires est Tommy Boisvert.

Cédric Bournival ajoute que la pandémie et le manque de personnel ne sont pas les raisons pour lesquelles son commerce ferme ses portes.

Il mentionne que le groupe qui reprend le local va rencontrer la vingtaine d’employés actuels et voir lesquels souhaitent être embauchés par le nouveau restaurant.

Le restaurant La Brasserie a ouvert ses portes en août 2020 dans les anciens locaux du Houston Avenue bar & grill.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger