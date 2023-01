L’ambassadeur israélien au Canada démissionne

Cette décision de l'ambassadeur Ronen Hoffman survient après que Yael German, l'ambassadrice d'Israël en France, a annoncé fin décembre qu'elle démissionnait pour protester contre la nouvelle administration dirigée par le premier ministre Benyamin Nétanyahou, revenu au pouvoir avec une coalition gouvernementale décrite comme la plus à droite de l'histoire du pays.

« Avec la transition vers le nouveau gouvernement et vers une politique différente en Israël, mon intégrité personnelle et professionnelle m'a amenée à demander de raccourcir mon mandat et de retourner en Israël cet été. Je continuerai à servir l'État d'Israël ici au Canada avec la même passion et le même plaisir jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé plus tard cette année. » — Une citation de Ronen Hoffman, ambassadeur

M. Hoffman, qui a été nommé à ce poste il y a un peu plus d'un an, n'a pas précisé ce qu'il entendait par politique différente . Un porte-parole de l'ambassade d'Israël à Ottawa a indiqué dimanche qu'il n'avait aucune autre information à ajouter.

Joe Roberts, qui préside le conseil d'administration de l'organisme juif JSpaceCanada, estime que l'annonce de M. Hoffman était diplomatique mais claire .

Je pense qu'étant donné la relation de plus en plus complexe qui s'approfondit entre Israël et le Canada, c'est important , a dit M. Roberts, dont l'organisation se décrit comme une voix canadienne pour les valeurs juives progressistes et pour la paix israélo-palestinienne.

Cela devrait être un message clair à la communauté juive canadienne : si quelqu'un qui est ambassadeur d'Israël est prêt à démissionner et à dire que cela va à l'encontre de son intégrité, cela signifie qu'en tant que Juifs, avec la relation que nous avons avec l'État d'Israël, il est temps pour nous aussi d'élever notre voix .

M. Roberts appelle le gouvernement canadien à s'engager à ne pas entretenir de relations officielles avec les éléments les plus extrêmes de la coalition au pouvoir.

Décision de la Cour suprême

Par ailleurs, le premier ministre Benyamin Nétanyahou a été contraint, sous la pression de la justice, de démettre dimanche de ses fonctions le numéro deux du gouvernement, Arié Dery, condamné pour fraude fiscale.

Chef du parti ultraorthodoxe Shass, la deuxième formation de la coalition de M. Nétanyahou, Arié Dery a été nommé ministre de la Santé et de l'Intérieur dans le gouvernement formé fin décembre dans la foulée des élections législatives du 1er novembre.

Toutefois, mercredi, la Cour suprême d'Israël a invalidé sa nomination et rappelé que M. Dery avait annoncé début 2022 son retrait de la vie politique pour éviter la prison après sa condamnation pour fraude fiscale.

Arié Déry, ministre israélien de l'Intérieur et de la Santé ainsi que chef du parti Shass, quitte son domicile avant de se rendre à une réunion du cabinet à Jérusalem le 22 janvier 2023. Photo : Reuters / RONEN ZVULUN

C'est avec le cœur lourd et beaucoup de peine [...] que nous sommes contraints de vous relever de votre poste au gouvernement , a dit M. Nétanyahou lors de la réunion hebdomadaire du cabinet à Jérusalem en présence de M. Dery.

Il a ajouté que le jugement ignorait la volonté du peuple et qu'il s'efforcerait de trouver un moyen légal pour que M. Dery puisse contribuer au service de l'État d'Israël .

M. Nétanyahou est lui-même jugé pour corruption dans plusieurs affaires et son procès est en cours.

En Israël, le premier ministre ne dispose d'aucune immunité judiciaire, mais il n'a pas à démissionner ni à se retirer pendant la durée de son procès.

Fin décembre, les députés ont voté un texte, baptisé loi Dery par la presse, qui autorise une personne reconnue coupable d'un crime, mais pas condamnée à la prison ferme, à siéger au gouvernement.

Dans la mire de la justice depuis 1993

La Cour suprême a critiqué cette loi et a dit estimer que la nomination de M. Dery était en grave contradiction avec les principes fondamentaux de l'État de droit .

Figure tutélaire du parti Shass, habitué à faire et à défaire les coalitions depuis les années 1980, M. Dery a été ministre dans de nombreux gouvernements.

En 1993, la Cour suprême avait déjà exigé qu'il soit démis de son poste de ministre de l'Intérieur après avoir été mis en examen pour corruption.

En 2000, il a été condamné à trois ans de prison et libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine.