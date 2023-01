Vandalisme : 6 caméras de surveillance installées dans un cimetière de Sherbrooke

Le directeur général de la coopérative, François Fouquet, admet que ce n'était pas l'avenue souhaitée pour son entreprise. Mais des gestes de vandalisme répétés ont fait pencher la balance en ce sens.

On a hésité quand même longtemps. On est dans un lieu de mémoire qu’on a voulu non clôturé et accessible. Il y a des personnes qui viennent tous les jours pour se recueillir. Certains viennent même nous dire bonjour tous les jours [à la Coopérative]. [...] Mais on a une responsabilité par rapport à cette mémoire-là. Maintenant, on aura les yeux plus ouverts, 24 heures sur 24 , lance-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

« On veut assurer une quiétude aux gens qui viennent ici et qui nous font confiance. » — Une citation de François Fouquet, directeur général de la Coopérative funéraire de l'Estrie

Une dépense supplémentaire

Il s’agit d’une dépense supplémentaire pour la coopérative. Mais c’est une dépense qu’on doit bien aux familles , poursuit-il. C’est toujours à cause d’une minorité qu’on en vient à réagir, malheureusement. Généralement, on n’en a pas de problèmes.

François Fouquet mise d’ailleurs beaucoup sur l’aspect dissuasif des caméras de surveillance pour décourager les éventuels vandales.

En octobre dernier, un profanateur de pierre tombale était recherché par le Service de police de Sherbrooke. L'homme s'en prenait de manière répétée à une pierre tombale du cimetière de la Coopérative funéraire de l'Estrie. On évaluait les dommages à plus de 4000 $.