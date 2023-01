Un déversement de carburant dans English Bay

La fuite d’un navire dans le secteur de Spanish Banks et du port de Vancouver a été signalée par un pilote d’Harbour Air aux alentours de 11 h 40 samedi matin.

Après enquête, la Garde côtière canadienne a déterminé que la fuite provenait du MV Europe.

Le porte-conteneur, enregistré à Chypre, est arrivé à Vancouver le 15 janvier dernier en provenance de Prince Rupert.

Le plan d’action intégré du Grand Vancouver a été activé, et les différents paliers de gouvernement ont été avisés. Des équipes sont sur place, dont la Western Canadian Marine Response Corporation, basée à Saanish.

Les autorités estiment qu’entre 60 et 100 litres de carburant se sont retrouvés dans l’océan.

Nous anticipons que le carburant s’est dilué et propagé pendant la nuit et nous travaillons de façon agressive aujourd’hui pour contenir la nappe et en récupérer le plus possible de l’environnement marin , a confirmé dimanche matin une porte-parole de la Garde côtière canadienne.

Nous croyons que la situation demeure stable, sans aucune autre fuite de carburant dans l’environnement , écrit Kiri Westnedge. Comme mesure de précaution, une barrière a été déployée autour du navire et nous sommes prêts à agir s’il y a un déversement plus grand.

Par ailleurs, les Premières Nations Musqueam, Tsleil Waututh, Squamish et Lyackson identifient des zones sensibles culturellement au cas où celles-ci doivent être protégées.

Plus de détails à venir.