Des joueurs de partout au pays réunis pour le hockey sonore à Toronto

Les séries éliminatoires de Hockey Sonore Canada se tiennent cette fin de semaine à Toronto. Organisé en partenariat avec The Carnegie Initiative qui milite pour l’inclusion dans le hockey, l'événement veut offrir une plus grande résonance à ce sport et ouvrir des possibilités pour créer une ligue de haut niveau au pays.

Pour le co-président du Carnegie Initiative, Bryant McBride, l'objectif de la compétition est avant tout de montrer que le hockey est un sport qui peut être accessible à tous.

« Tout le monde a le droit de jouer, c’est un peu notre mantra. » — Une citation de Bryant McBride, co-président du Carnegie Initiative

La plus grande des minorités c’est celle des personnes avec un handicap , rappelle-t-il. On a tout juste 20 mois d'existence. Je pense que c’est juste un début.

Thomas Raymond est venu de Sainte-Julie au Québec pour participer à l'événement.

Ça montre ce qu’on est capable de faire, ce qu’on peut amener sur la glace en tant que déficient visuel , indique-t-il.

La compétition est en effet une première et ambitionne de mettre en place une ligue de haut niveau au Canada.

Le sport existe depuis plusieurs années et est pratiqué dans de nombreux pays, mais à des niveaux différents. Tous n’ont pas forcément accès à des contextes compétitifs.

Bruno Haché vient de Montréal et connaît bien le parcours de haut niveau. Il a participé à quatre Jeux paralympiques en Goalball.

La passion de la glace ne l’a toutefois jamais quitté.

Quand j’ai perdu la vue à 18 ans, j'ai commencé avec les Hiboux de Montréal qui est un club de hockey sonore. On jouait avec une boîte de conserve au début , se rappelle-t-il.

Bruno Haché explique que la passion du hockey ne l'a jamis quitté même lorsqu'il a perdu la vue à 18 ans. Photo : Radio-Canada

Depuis, les règles du sport se sont un peu plus normalisées. Les joueurs utilisent une rondelle près de trois fois plus grosse avec en son cœur des clochettes pour être facilement repérables sur le terrain.

Les joueurs doivent obligatoirement recevoir une passe de leur coéquipier avant de marquer, et les gardiens de but sont obligatoirement aveugles.

Même si je suis aveugle, ils me mettent un cache des yeux pour être sûrs qu’il n’y a pas de triche , explique Joey Caprel qui a perdu la vue à l’âge de quatre ans après un glaucome.

Avec des rondelles un peu plus grosses et qui émettent du son, Joey Caprel est capable d'arrêter des tirs dans les airs grâce à son instinct. Photo : Radio-Canada

Pour lui, cela ne change rien à ses réflexes.

Tant [que la rondelle] est sur la glace et en mouvement, vous pouvez l’entendre. Quand elle quitte la glace pour aller dans les airs, ça relève davantage de l’instinct. Les gens me demandent souvent comment je fais pour attraper des tirs en plein vol. On anticipe les passes puis on plonge en espérant pour le mieux , explique le joueur.

L'existence d’une autre façon de jouer au hockey a bien souvent été primordiale pour ces passionnés comme le reconnaît Bruno Haché.

Quand j’ai eu mon handicap, j’ai eu l'impression que le monde se refermait sur moi.

Je pensais que j’étais plus capable de jouer au hockey , conclut-il.

Avec des informations de Yanick Lepage et Greg Ross