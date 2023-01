Armée du Salut dans Vanier : les positions des partis inchangées en dépit d’une rencontre

Plus tôt ce mois-ci, des intervenants ont voulu relancer le débat sur un futur refuge de l’Armée du Salut dans le quartier Vanier, alors le nouveau conseil municipal d’Ottawa est désormais en place.

Des citoyens et des élus – dont le regroupement SOS Vanier et la conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante – veulent empêcher le financement du projet sous sa forme actuelle.

Stéphanie Plante est la conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Dans un communiqué résumant la rencontre, Stéphanie Plante indique qu’elle recommande fortement que l’Armée du Salut entreprenne une consultation sérieuse et concrète auprès des résidents de Vanier et des organismes communautaires concernés, afin de discuter de ses projets et de répondre aux préoccupations majeures relatives à la sécurité qui ont été soulevées par la communauté, les entreprises et les organisations touchées par le projet .

« Je milite pour le logement supervisé dans mon quartier de Rideau-Vanier et à l’échelle de la ville et je n’appuie pas les hébergements d’urgences sur la rue Montréal ou à Vanier. » — Une citation de Stéphanie Plante, conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Ville d'Ottawa

Depuis la présentation du projet en 2017, ce dernier a fait couler beaucoup d’encre et suscité de l’indignation dans la communauté au point où les opposants ont traîné l’organisme devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Le projet de l’Armée du Salut a obtenu le feu vert du Comité de l’urbanisme de la Ville d’Ottawa en juin dernier, suscitant une fois de plus la grogne et l’insatisfaction au sein de membres de la communauté.

Au moment de publier ces lignes, l’Armée du Salut ni le bureau du maire Sutcliffe n’avaient pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Daniel Bouchard, Rebecca Kwan et Rosalie Sinclair