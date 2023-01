Médicaments biosimilaires : des patients saskatchewanais s’inquiètent de la transition

Les médicaments biologiques prescrits à plusieurs patients saskatchewanais seront remplacés par un équivalent biosimilaire, c'est-à-dire une version générique et moins onéreuse, dès le 30 avril 2023. Pour certains de ces patients, la transition soulève des inquiétudes.

Selon le gouvernement de la Saskatchewan, les 24 000 patients qui prennent un des 10 médicaments biologiques concernés (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) doivent s'attendre à voir leur prescription changer au printemps.

La Saskatchewan deviendra ainsi là sixième province à faire ce changement qui touche des médicaments pour traiter, entre autres, le diabète, l'arthrite et la maladie de Crohn.

D'après le gouvernement, les médicaments biologiques coûtent environ 10 000 $ par patient annuellement, soit plus de 70 % des dépenses en médicaments au Canada. Cette initiative permettrait donc d'économiser environ 20 millions $ par année dans la province.

Le professeur associé au département d'anatomie, de physiologie et de pharmacologie de l'Université de la Saskatchewan Stan Bardal estime que le changement n'est pas particulièrement inquiétant.

Toutefois, il précise qu'il est possible que les médicaments biosimilaires ne fonctionnent pas aussi bien pour certaines personnes que leur équivalent biologique.

Dr Bardal ajoute que Santé Canada ne teste pas nécessairement les médicaments biosimilaires pour toutes les variantes de toutes les maladies.

S'il n'y a pas de données pour une variante spécifique d'une maladie, il est plus difficile de juger si un médicament biosimilaire est approprié [...] Il faut être ouvert à la possibilité que les versions biosimilaires ne fonctionnent pas pour quelques rares personnes , explique-t-il.

Dr Bardal précise cependant que d'après les tests auxquels il a pu assister, il n'y avait pas de différences notables entre les médicaments biologiques ou biosimilaires, sinon Santé Canada n'autoriserait pas leur utilisation.

Il précise également que les versions biosimilaires sont plus abordables non pas parce qu'elles sont de moindre qualité, mais plutôt parce que les entreprises qui les produisent n'ont pas à investir dans la recherche et le développement.

Je ne veux pas retourner à cet état

Malgré tout, certains patients concernés par le changement s'inquiètent, comme Megan MacLeod, une Saskatchewanaise de 33 ans qui souffre d'arthrite juvénile depuis qu'elle a 12 ans.

Avant de recevoir une prescription pour un médicament biologique, elle se souvient qu'elle pouvait à peine marcher et qu'elle devait ramper pour monter des escaliers.

« C'est effrayant. Je ne veux pas retourner à cet état » — Une citation de Megan MacLeod

La Saskatchewanaise se dit frustrée de la décision du gouvernement, qui est davantage préoccupé par le portefeuille collectif que par l'effet de ce changement sur les patients .

Un porte-parole du gouvernement souligne, dans un courriel, que des exemptions sont possibles pour les personnes qui ne peuvent utiliser les médicaments biosimilaires et que des ajustements à leur régime d'assurance-médicaments seront possibles.

Avec les informations de Dayne Patterson