La SDC Montcalm ne veut plus de l’avenue Cartier piétonne

D’après ce même sondage, où le tiers des membres a répondu, 48% disent même avoir enregistré une baisse marquée ou modérée de leur chiffre d'affaires quand la rue était fermée aux véhicules.

À la lumière de ces résultats, le conseil d'administration a pris la décision de piétonniser la rue uniquement lors d'événements spéciaux. Toutefois, ce sont les élus municipaux qui auront le dernier mot sur la question.

Selon le président de la SDC Montcalm-Quartier des arts, Jean-Sébastien Adem, un aménagement est possible sans que la rue soit entièrement dédiée aux piétons.

On vit au Québec des choses qu'on s'est fait dire : quand il pleut, il fait pas beau, ou même trop chaud, les rues sont moins achalandées. Et il y a aussi toute la question des stationnements , mentionne M. Adem.

Le président de la SDC Montcalm-Quartier des arts, Jean-Sébastien Adem. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Sur la rue Cartier, l'avis des commerçants varie sur la question. Par exemple, Gabriel Lamonde-Simard, copropriétaire de la boutique horticole Hoya, n'est pas si surpris des résultats. J'aurais cru personnellement que ça aurait été positif, mais je ne suis pas surpris que ce soit négatif. Quand ils fermaient la rue, on n'avait pas le sentiment que ça pouvait aller chercher l'attraction comme dans le Vieux-Québec.

Le copropriétaire de la Librairie du Quartier, Christophe Gagnon-Lavoie a plutôt apprécié l’expérience. On n'a pas senti de différence au niveau financier, c'est vraiment qu'on trouvait ça plus agréable, plus sympathique, la porte ouverte, moins de bruit des voitures , souligne-t-il.

Le propriétaire du Café Olive, Sami Boudaya appréciait que la rue soit piétonne. Nous on est un commerce dans la rue, c'est plus avantageux pour nous.

La SDC du quartier Montcalm a soumis les résultats de son sondage à la Ville de Québec.

Elle espère désormais que les élus respecteront la recommandation de ne pas piétonniser la rue l'été prochain.

D'après un reportage de Flavie Sauvageau.