Fermer le dimanche : une solution pour contrer la pénurie de main-d’œuvre?

Le Québec n’a pas fini de parler de pénurie de personnel. Ce sera un enjeu encore pour les 10 prochaines années, au moins , estime l’économiste chez Québec international, Émile Émond.

Selon lui, la fermeture des commerces le dimanche peut faire partie de la solution.

Les entreprises n’ont pas le choix de trouver des façons de se réinventer pour faire face au contexte. Fermer les commerces certaines journées peut être une solution pour donner un répit aux employés et réduire la demande de personnel , soutient-il.

Pour la copropriétaire de l'épicerie le Carrefour des terroirs à Québec, la fermeture des commerces le dimanche doit être absolue si le Québec souhaite réellement contrer la pénurie de personnel.

« La concurrence est féroce dans notre domaine. Si je ferme mon commerce et que d'autres sont ouverts, ça ne fera pas notre affaire. Si ça devient une habitude généralisée, ce serait bien », avoue Asma Najah.

Dans un sondage réalisé auprès des membres de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), plusieurs entrepreneurs ont soulevé la préoccupation d’offrir une meilleure qualité de vie aux employés, en fermant leur commerce le dimanche, rapporte le directeur des affaires provinciales à la FCEI , Francis Bérubé.

Un recul des droits acquis

Le Conseil canadien du commerce de détail croit plutôt que cette mesure représenterait un recul pour les commerçants québécois qui ont obtenu le droit d’ouvrir le dimanche en 1992.

Ce n’est pas une réponse économique viable. Ça nous paraît une fausse bonne idée , affirme le président de la section québécoise du Conseil, Michel Rochette.

Selon lui, la fin de semaine représente pour de nombreuses familles le seul moment pour aller faire les courses. Leur enlever une journée serait donc plus contraignant et les inciterait à se tourner vers le commerce en ligne.

« On va retirer aux commerçants québécois la capacité de rester compétitif et on va envoyer la clientèle sur la vente en ligne. » — Une citation de Michelle Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec

Il pense aussi aux étudiants et aux employés à temps partiel pour qui la fin de semaine est parfois le seul moment possible pour faire de l’argent. Ce ne serait pas une bonne idée de leur enlever ça , ajoute le président.

Le Conseil canadien du commerce précise qu'il ne ferme pas carrément la porte à l'idée. S'il y a un débat qui s'ouvre on va être ouvert d'esprit, mais on a juste une crainte que de prime à bord les gens s'imaginent que le dimanche ce soit la solution à la pénurie qui est un problème qui est plus vaste qu'une journée d'ouverture.

Opter pour d’autres mesures

Selon Francis Bérubé de la FCEI , la proposition de fermer les commerces le dimanche ne peut pas être généralisée à toutes les entreprises de tous les secteurs, car chacun a des réalités bien différentes.

Pour certaines entreprises, le dimanche peut être une journée très importante. Dans un autre secteur, ça peut être le contraire. L’important, ce serait de consulter les entrepreneurs , explique-t-il.

Les commerçants doivent plutôt plancher sur des solutions adaptées à leurs enjeux, selon Francis Bérubé. L’automatisation des procédés peut être une option, suggère-t-il.

Il y a encore des travailleurs expérimentés qui souhaitent rester sur le marché du travail, mais qui ne sont pas encouragés fiscalement à le faire. Être plus flexible aussi dans la façon de recevoir les immigrants pourrait être des solutions , ajoute Michel Rochette.

Avec la collaboration de Marie Maude Pontbriand et Louis-Simon Lapointe