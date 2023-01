Des résidents dénoncent une hausse des tarifs pour accéder à Radium Hot Springs

L’accès aux piscines de Radium Hot Springs, dans la région des Kootenay en Colombie-Britannique, coûte beaucoup plus cher depuis le 1er janvier, suscitant la colère de résidents qui l’utilisent de façon régulière.

Les infrastructures, qui font partie des Sources thermales des Rocheuses canadiennes, tout comme celles de Banff et Miette, en Alberta, ont accueilli plus de 140 000 visiteurs entre avril 2022 et le 19 janvier dernier.

Le site, géré par Parcs Canada, est aussi une piscine communautaire pour les résidents de l’est des Kootenays, dans le sud-est de la province.

Depuis le 1er janvier, les droits d’entrée ont augmenté de façon importante, dénoncent des résidents. Le coût d’un billet d’entrée pour un adulte a doublé, passant de 8 $ à 16,50 $ tandis que le tarif de la passe annuelle a augmenté de 47 %, passant à 220,50 $.

Natasha Schorb, une mère de famille d’Invermere près de Radium Hot Springs, est allée manifester contre la hausse des tarifs, samedi.

Je comprends que Parcs Canada n’est pas là pour offrir des services de piscine municipale’, dit-elle, mais nous n’avons pas d’alternative.

Elle se dit préoccupée à l’idée de trouver un endroit abordable et sécuritaire ou ses enfants peuvent apprendre à nager.

Le maire du village de Radium Hot Springs, Mike Gray, croit que les tarifs demeurent relativement bas, mais admet l’impact de la hausse sur les familles des environs.

L’impact est important quand vous voulez sortir votre famille et la garder active, dit-il. C’est pourquoi nous nous assurons d'essayer de garder nos autres activités à bas coût.

Des coûts de maintenance importants

Le directeur des opérations pour les Sources thermales des Rocheuses canadiennes, Julian England, rappelle que les tarifs étaient les mêmes depuis 2004.

Ils n’ont pas augmenté de façon substantielle depuis plus de 18 ans et durant cette période, nos frais d’exploitation ont augmenté de façon significative , explique-t-il.

« Les frais sont utilisés pour couvrir les coûts d'exploitation, d'entretien et de réparation des infrastructures nécessaires pour assurer le fonctionnement à long terme des sources thermales pour que les générations actuelles et futures puissent en profiter. » — Une citation de Julian England, directeur des opérations pour les Sources thermales des Rocheuses canadiennes

Julian England affirme que les tarifs annuels sont comparables à ceux d’autres centres communautaires. Il ajoute que les coûts sont importants et que ces tarifs ne représentent que 30 % des montants nécessaires à la maintenance du site.

Par ailleurs, le ministre de l’Environnement du Changement climatique, Steven Guilbeault a annoncé cette semaine un financement de 13 millions de dollars pour la remise à neuf de l’Aquacourt des sources thermales Radium.

Un cofinancement avec les municipalités du coin?

Des résidents ont proposé une entente entre leur communauté et Parcs Canada pour subventionner l’accès au Parc national Kootenay, où sont situées les sources thermales.

Julien England, de Parcs Canada, serait très heureux d’avoir une conversation avec les élus locaux pour partager ou subventionner les frais pour les résidents des environs.

S’il se dit ouvert à l'idée, le maire de Radium Hot Springs affirme qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun mécanisme de partage des coûts dans le district régional.