Forêt urbaine du Grand Sudbury : place aux consultations

Le Grand Sudbury fait valoir qu’une meilleure gestion de sa forêt urbaine aidera à fournir plus d’ombre, réduisant ainsi la chaleur durant les périodes estivales, en plus de purifier l’air et d’améliorer la santé mentale et la qualité de vie des résidents.

Ça touche non seulement la Ville du Grand Sudbury, mais aussi les villes et villages autour , précise Stephen Monet, gestionnaire des initiatives environnementales à la Ville du Grand Sudbury.

Le gestionnaire de la planification stratégique et environnementale du Grand Sudbury, Stephen Monet. (Photot d'archives) Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Il faudra notamment que la Ville complète une étude des différentes caractéristiques et enjeux de la forêt urbaine sudburoise et identifie les principales priorités des résidents.

Objectif 20 %

D’après l’analyse de projets similaires, le Grand Sudbury devrait avoir pour cible de couvrir en moyenne 20 % de sa superficie totale en secteur urbain. Pour les quartiers résidentiels, l’objectif est doublé.

Si M. Monet trouve ce but réaliste , certains retiennent leur souffle.

Le coordonnateur des programmes de pêche, de faune et de foresterie et professeur au Collège Boréal, Marc Hébert, croit que la Ville se met beaucoup de pain sur la planche.

[20 %] c’est faisable, mais ça va prendre un gros investissement , juge-t-il, évoquant l’exemple du quartier du Moulin à fleur, où peu d’arbres qui y existaient depuis les années 1920, ont été remplacés.

« Depuis plusieurs années, la Ville du Grand Sudbury coupe beaucoup plus d’arbres urbains qu’elle en plante. Il faudrait que ça change. » — Une citation de Marc Hébert, coordonnateur des programmes de foresterie du Collège Boréal

Malgré ces constats, M. Hébert se dit heureux de voir le Grand Sudbury développer un plan extrêmement important.

Répartition équitable

La répartition équitable de la couverture forestière sera un critère important à considérer durant l’élaboration du plan directeur.

M. Hébert estime que les résidents des vieux quartiers du Grand Sudbury devront particulièrement s’impliquer dans le processus de consultation afin d’assurer un juste partage des fonds qui seront versés au projet.

On veut comprendre premièrement si la forêt urbaine est assez établie , indique M. Monet.

« La forêt urbaine comprend non seulement les arbres de rue, qui sont la responsabilité de la municipalité, et les arbres dans les parcs municipaux, mais aussi ceux sur les terrains privés. » — Une citation de Stephen Monet, gestionnaire des initiatives environnementales de la Ville du Grand Sudbury

L'impact de certains enjeux comme le sentiment envers certaines espèces d’arbres et le changement climatique devront aussi être pris en compte dans le plan directeur.

Le réchauffement climatique fait en sorte qu’il y aura des changements à ce qu’on peut et ne peut pas planter dans la Ville du Grand Sudbury , précise Marc Hébert.

La période de consultation se poursuit jusqu’au 10 février. M. Monet espère présenter le plan au conseil municipal d’ici début avril.

Avec les informations de Nick Mongeon