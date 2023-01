Une expédition de chasse autochtone entièrement féminine sur la Côte-Nord

Les participantes sont parties de la communauté naskapie de Kawawachikamach, qui est située à un peu plus de 1100 km de Montréal.

Accompagnées de trois guides, elles ont parcouru de longues distances en motoneige pour se rendre sur le site de chasse.

C’était loin. Elles ont parcouru 330 km pour se rendre à un chalet cri où elles se sont fait héberger toute la semaine. Puis, pour se rendre où le troupeau de caribous était, elles ont fait 300 autres kilomètres à partir du chalet , explique Annie Vollant, qui est la conjointe de l’un des guides. Elle a d’ailleurs participé aux préparatifs de l’expédition.

Le groupe de femmes était accompagné de trois guides durant ce périple. Photo : Gracieuseté d'Annie Vollant

Elles ont chassé un total de 28 caribous, une quantité qu’Annie Vollant qualifie d’impressionnante étant donné la nouveauté de l'exercice pour ces aventurières.

C’était une première expérience de chasse pour les sept femmes, la première fois qu’elles partaient. Quelques-unes n'avaient même aucune expérience [de conduite] avec une motoneige. Lors de leur première chasse, elles ont tué six caribous. Le lendemain, elles ont eu une vingtaine de caribous , raconte-t-elle.

Le groupe de femmes a parcouru des centaines de kilomètres en motoneige pour se rendre sur le site de chasse. Photo : Gracieuseté d'Annie Vollant

Annie Vollant rappelle que la chasse est une activité traditionnellement masculine.

Chez nos ancêtres, la femme restait, tandis que les hommes chassaient. Aujourd’hui, c’est très différent. On a plus de femmes monoparentales. On est dans des maisons et l’on a des motoneiges. La femme peut se permettre de partir , indique-t-elle.

« De nos jours, il y a de plus en plus de femmes qui font ce que les hommes font. C’est la femme qui prend sa place. » — Une citation de Annie Volant

La viande sera partagée entre les chasseuses et leurs familles.

Dans le caribou, tout est utilisé. Traditionnellement, la peau peut être traitée pour faire de l’artisanat, dont des mocassins. Avec les os, ça va être une graisse de caribou qu’on va faire , précise Annie Volant.

Elle considère que cette expédition pourrait donner l’idée à d’autres femmes de partir seules à la chasse.

Sur Facebook, il y a déjà des commentaires. Des femmes en zone urbaine se disent qu’elles pourraient aussi faire ça. Il y a même un groupe de Naskapis qui veut aussi partir. Cette expédition va faire effet de boule de neige , affirme Annie Volant.

Le groupe de femmes est revenu à Kawawachikamach samedi soir, accueilli et applaudi par plusieurs membres de la communauté.

Avec la collaboration de Nicholas Bergeron