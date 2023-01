Le Phoenix atteint le sommet de l’association Ouest

Une deuxième victoire en 24 heures face aux Tigres de Victoriaville a permis à la troupe de Stéphane Julien de devancer au classement les Tigres eux-mêmes ainsi que les Olympiques de Gatineau. Après une victoire de 3 à 1 vendredi, les Sherbrookois l'ont emporté samedi par la marque de 4 à 3 au Colisée Desjardins de Victoriaville.

L'attaquant Cole Huckins s'est particulièrement illustré dans la victoire, marquant deux buts en plus de récolter la première étoile. Le gardien Olivier Adam a quant à lui arrêté 26 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Il faisait d'ailleurs partie des objectifs du Phoenix d'atteindre le premier rang dans l'Ouest. L'entraîneur-chef et directeur général de la formation, Stéphane Julien, a conclu de nombreuses transactions dans les dernières semaines pour améliorer son équipe.

Je pense que tout le monde sait ce que notre équipe est capable de faire. On a tous les éléments pour gagner un championnat. Je pense qu'on ne s'attend à rien de moins que ça. C'est ce qu'on a en tête et on va tous travailler pour s'y rendre , a fait savoir vendredi l'attaquant Ethan Gauthier.

« C'est motivant quand tu vois ton directeur général pousser à ce point pour avoir une équipe gagnante. » — Une citation de Ethan Gauthier, attaquant du Phoenix de Sherbrooke

Joshua Roy, qui a récolté 53 points en seulement 31 rencontres depuis le début de la campagne, s'est quant à lui montré confiant quant à la suite des choses.

Tout le monde, soir après soir, va donner son 100 %. On est une grosse équipe et il y a eu beaucoup d'échanges. Ça nous rend dangereux pour les autres formations jusqu'à la fin de la saison.

Le Phoenix sera de retour à l'action vendredi à Shawinigan. L'équipe a rendez-vous avec les Cataractes au Centre Gervais Auto.