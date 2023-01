La fièvre de Winterruption 2023 s’empare déjà de Regina

Pour ce 8e festival, Pierre Kwenders, Hermitess, Beach body, The Garrys, et plusieurs autres seront sur scène.

Nous sommes intéressés à apporter à la ville une musique différente, éclectique et méconnue, une musique que vous n'entendez pas très souvent dans les Prairies , explique la directrice artistique du festival, Amber Goodwind.

Nous désirons soutenir les artistes locaux et les musiciens, les comédiens et les poètes, et juste mettre en lumière les gens qui ont une pratique créative intéressante , poursuit-elle.

Pour elle, la particularité de Winterruption est qu’il s'agit d’un événement largement partagé dans les Prairies.

Le festival Winterruption se déroule dans les Prairies. Il s'agit en fait d'un réseau de villes qui encourage les groupes étrangers à venir tourner dans nos villes, à cette période de l'année où la plupart des gens évitent le froid des prairies gelées.

Des familles ont pris part, vendredi, à des activités gratuites en marge du lancement officiel du festival Winterruption à Regina Photo : Radio-Canada / Rob Kurk

Toutes les générations seront servies puisque la programmation du festival prévoit une offre de spectacles gratuits et d’activités familiales.

Alors c’est ça, on veut de la bonne musique, faire quelque chose de différent avec les enfants, sortir dehors , se réjouit Melissa, une participante à la séance de patinage.

Nouveauté cette année, une collecte de dons est organisée lors de chaque spectacle. Les festivaliers sont également invités à donner des vêtements chauds, et des boîtes de dons seront disponibles, fruit du partenariat avec la Comeback Society, une organisation à but non lucratif qui promeut la voix et la culture autochtones.

Avec les informations de Laurence Taschereau