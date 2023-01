Collision avec une dameuse : Jeremy Renner dit s’être cassé plus de 30 os

Associated Press

L'acteur Jeremy Renner a indiqué sur les réseaux sociaux s'être cassé plus de 30 os dans un accident avec une dameuse à neige survenue le jour du Nouvel An.

M. Renner, âgé de 52 ans, a déclaré plus tôt qu'il se rétablissait chez lui. Les autorités du Nevada ont indiqué qu'il avait subi de graves blessures à la poitrine lors de cet accident impliquant sa dameuse Pistenbully de sept tonnes.

L'accident s'est produit alors qu'il aidait un proche à libérer sa voiture de la neige sur une route privée près du lac Tahoe.

Samedi, M. Renner a exprimé sur les réseaux sociaux beaucoup d'amour et d'appréciation aux gens pour leurs messages et leur attention .

Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l'amour et le lien avec la famille et les amis s'approfondissent , a-t-il écrit.

Dans une réponse à un message Twitter publié lundi à propos de sa série Paramount Maire de Kingstown, M. Renner a déclaré : en dépit de mon brouillard cérébral en convalescence, j'étais très excité de regarder l'épisode 201 avec ma famille à la maison .

Le double nominé aux Oscars joue également le personnage de Hawkeye dans les films Avengers de Marvel et a un rôle récurrent dans la franchise Mission impossible.