Les services de soins en santé mentale pour les jeunes submergés à Ottawa et à Gatineau

L’unité des services externes du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) avait atteint sa pleine capacité, en date de vendredi, selon le directeur de la santé mentale de ce même hôpital pour enfants, David Murphy.

David Murphy, directeur de la santé mentale du Centre hospitalier pour enfant de l'est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Si vous m’aviez demandé cela il y a deux semaines – même il y a six ans... la situation aurait été la même , affirme David Murphy. Je pense que la raison principale est que nous n'avons tout simplement pas assez de capacité communautaire , ajoute-t-il.

« Il ne s’agit plus d’une augmentation subite, et ce, depuis un certain temps. C’est notre réalité depuis de nombreuses années. » — Une citation de David Murphy, directeur de la santé mentale, CHEO

N’empêche, la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des troubles alimentaires, explique M. Murphy, tout en exacerbant les symptômes chez les jeunes aux prises avec ces troubles et dont la situation s’était améliorée avant la pandémie.

Selon lui, des investissements dans des domaines comme la psychothérapie, le counseling, la thérapie familiale et les services de crise contribueraient grandement à réduire la pression que le CHEO subit depuis des années.

Nous devons simplement renforcer la capacité dans notre collectivité pour que les enfants ne se retrouvent pas dans nos services d’urgence , renchérit David Murphy.

Nous devons veiller à ce que les enfants [et] les jeunes qui vivent une crise aient une solution de rechange plutôt que de se rendre à une urgence déjà surchargée , poursuit le directeur de la santé mentale du CHEO .

Même constat à Gatineau

De l'autre côté de la rivière, la situation n'est guère plus reluisante. Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau témoigne du même phénomène.

Selon la médecin de famille au Centre, Dre Anne-Marie Bureau, beaucoup d'enfants se sont récemment retrouvés dans des situations particulièrement difficiles, voire même l'itinérance pour certains, qui portent ainsi un coup dur sur leur santé mentale.

Dre Anne-Marie Bureau, médecin de famille, Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Elle propose différentes pistes de solutions, dont la mise en place des soins de proximité pour encadrer les enfants dans leur développement.

Jeunesse, j'écoute Par téléphone : 1 800 668-6868

Par texto : envoyer le mot PARLER au 686868 Tel-Aide Outaouais Outaouais : 819 775-3223

Ottawa et les environs : 613 741-6433

Sans frais : 1 800 567-9699

Les services communautaires aussi surchargés

Des intervenants du milieu communautaire s’entendent pour dire que la pandémie de COVID-19 n’a pas contribué à réduire la vague d’enfants et de jeunes qui vivent avec des problèmes en santé mentale.

C’est un peu comme une tempête parfaite , décrit Monica Armstrong, directrice des services de santé mentale au Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa.

Le système n’était pas très robuste au départ. Et après, on a une augmentation de la demande et ensuite, on reçoit des jeunes [dont les problèmes sont] plus complexes , explique-t-elle.

Bien que le retour à une vie plus normale et l’assouplissement des restrictions sanitaires ont aidé certains enfants, il en reste beaucoup d’autres qui éprouvent encore des difficultés, souligne Mme Armstrong.

Elle affirme que les membres de son personnel au Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa continuent de voir des enfants qui souffrent d’anxiété et de dépression après plusieurs années d’imprévisibilité et de perte.

« Nous en verrons les effets pendant des années, je crois » — Une citation de Monica Armstrong , directrice des services de santé mentale, Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa

La ligne téléphonique de crise de l’organisme – qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – reçoit un nombre beaucoup plus important d’appels en lien à des pensées suicidaires. Ces derniers représentaient environ 12 % de tous les appels en 2018-2019, comparativement à environ 28 % aujourd’hui.

Ligne de crise 24/7 du Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa Pour les résidents d’Ottawa et de l’est de l’Ontario : 613 260-2360

1 877 377-7775 (numéro sans frais pour l’est de l’Ontario) Source : Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa

Tout comme David Murphy du CHEO , Mme Armstrong est d’accord pour dire qu’il faut accroître le financement et la capacité du système.

Malgré tout, les organismes d’aide en santé mentale arrivent à trouver des façons innovantes pour atténuer la pression sur le système, affirme Monica Armstrong.

Elle cite en exemple le service de clavardage et de ligne de crise du Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa, ainsi que sa clinique sans rendez-vous, où les enfants et les familles peuvent venir pour une seule visite ou pour obtenir d’autres services au besoin.