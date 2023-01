Le convoi des camionneurs, un an plus tard

Il y a près d'un an, le 23 janvier 2022, des camionneurs quittaient l'ouest du pays pour protester à Ottawa contre les mesures sanitaires. Après ce qu'on l'on a surnommé « le convoi de la liberté », qu'en pensent certains protagonistes?

Ils ont été des milliers à occuper le centre-ville de la capitale fédérale pendant près de trois semaines.

Ils réclamaient la fin des mesures sanitaires pour les camionneurs qui entrent au Canada. En janvier 2022, le gouvernement fédéral avait exigé que ceux qui franchissent la frontière canadienne devaient être entièrement vaccinés.

L’industrie du camionnage avait alors estimé que la mesure d’Ottawa entraînait la mise à l’écart de quelque 16 000 conducteurs de moins sur les routes.

Des manifestants devant le Parlement au centre-ville d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Un an plus tard, certains manifestants pensent que leur action en a valu la peine.

Nous avons ouvert les yeux de nombreuses personnes , estime Ruddi Bruce, l'un des manifestants. D'après lui, les protestataires se sont levés pour ce qui était juste .

L'occupation a donné des maux de tête aux autorités, et pas seulement dans la capitale fédérale.

À Coutts en Alberta, des manifestants ont bloqué la frontière canado-américaine pendant plusieurs jours.

De l’avis de Justin McCarter, qui s’est rendu à Coutts, le blocage a au moins prouvé que les politiciens n'écoutaient pas les citoyens : Si j’avais eu assez d’argent, j’aurais été à Ottawa.

Un convoi de camionneurs lors d'une manifestation près de Coutts, en Alberta (archives). Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

« Nous sommes juste des camionneurs. Vous savez, quand la COVID-19 a frappé, nous n'avions nulle part où manger. On était sur la route. On était loin de nos familles. J'ai un nouveau bébé, vous savez, je ne le vois pas beaucoup. Ce n'est pas un travail facile. » — Une citation de Justin McCarter, manifestant à Coutts

Mais peu importe la manifestation, certains ne regrettent rien. C’est le cas d'Éric Demers, qui avait participé au convoi dans l’Ouest avant de se joindre à manifestants au Québec : Je recommencerais demain matin. Même que je vais recommencer dans les prochaines semaines.

D’autres, qui n’ont pas participé au convoi, ont des avis plus mitigés vis-à-vis de son impact. Est-ce que le convoi a porté fruit? Oui et non, l'obligation vaccinale est levée, mais l'économie est pire qu'avant , estime Guy, un camionneur.

Des manifestants se prennent en photo centre-ville d’Ottawa. Photo : Evan Mitsui/CBC

Des clivages entre l’Ouest et l’Est

Le convoi de camionneurs, outre son opposition aux mesures sanitaires, a souligné des fractures importantes entre l'est et l'ouest du Canada, selon Frédéric Boily, professeur de sciences politiques de l’Université de l’Alberta.

« Les raisons sous-jacentes au convoi ne relèvent pas seulement de l'extrémisme et du radicalisme d'extrêmes droites et de raisons culturelles, parce qu'il y a des raisons économiques, il y a des raisons qui sont liées à l'exploitation de l'ensemble du secteur énergétique des provinces de l'ouest, tout particulièrement l'Alberta. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur de sciences politiques, Université de l'Alberta

Des camionneurs manifestent à Ottawa en février 2022. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Ce n'est pas un hasard si le mouvement avait aussi son origine dans l'ouest du pays , poursuit-il, tout en soulignant qu'un clivage s’est fait ressentir au sein même des élus. Les députés de la Saskatchewan comme Andrew Scheer voyaient le convoi de manière beaucoup plus positive, dit-il, tandis que du côté des provinces comme l’Ontario ou le Québec c’était beaucoup moins le cas .

À son avis, le climat politique en vit encore les conséquences.

Ça ne s’est pas amélioré après le convoi, et ça peut laisser présager des temps difficiles. Surtout en raison de la nature de certains projets politiques comme celui du Parti libéral : le projet de transition énergétique , dit M. Boily.

Il avance que ce climat politique délétère agit comme un terreau fertile à d’autres manifestations dans l’avenir.

Pas nécessairement des manifestations de camionneurs comme tels , note-t-il.

La prochaine étape dans la saga du convoi de camionneurs sera la publication du rapport de la commission Rouleau qui s'est penchée sur l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence.

Il devrait être publié au mois de février.