Le vélo à pneus surdimensionnés, alternative au vélo de montagne en hiver

Le vélo de montagne s'affirme de plus en plus comme un sport très important du programme sport-études de l'école du Triolet à Sherbrooke. Des athlètes de ce programme ont participé à un camp en Espagne pendant les Fêtes et ils gardent la forme en pratiquant le vélo à pneus surdimensionnés, plus connu sous le nom de fat bike.

C'est le seul moyen de faire comme si on faisait du vélo de montagne d'été parce qu'on peut rouler dans les mêmes sentiers, mais avec de la neige. Et si tu tombes, ça fait moins mal , lance d’emblée Alix Brunelle, jeune athlète du programme sport-études du Triolet, en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

On peut s'entraîner à l'intérieur, mais le Fat Bike permet vraiment de piloter un vélo et de garder des habiletés pour le vélo de montagne , renchérit Félix-Antoine Leclerc. Ça me permet de m'entraîner le matin et de faire mon école l'après-midi.

« Je n'ai pas besoin de me casser la tête pour trouver un moyen de m'entraîner autrement. » — Une citation de Félix-Antoine Leclerc, étudiant-athlète au programme sport-études de l'école du Triolet à Sherbrooke

Accumuler des heures d'entraînement en hiver

Comme l’explique Nicolas Taillefer, entraîneur de vélo de montagne au Triolet, le but premier du vélo d’hiver est de permettre aux jeunes athlètes d’accumuler de nombreuses heures d'entraînement en hiver. Des heures qu’il aurait été difficile d’accumuler autrement.

Autre motivation : le vélo à pneus surdimensionnés pourrait devenir une discipline olympique dans quelques années. Pas prochainement, mais dans une couple d'années, ce pourrait être un sport olympique , croit Alix Brunelle. Le but, c'est d'aller le plus haut que je peux, aussi haut que mon corps va me permettre de performer , lance à son tour le jeune Tristan Taillefer.

Le Triolet n'est pas à court d'idées pour permettre aux jeunes de faire du vélo. L'automne prochain, il offrira un programme de sports-étude combiné pour les élèves de secondaire 1, 2 et 3. [On offrira] un mélange de deux sports. Par exemple, on va commencer dès cet automne à avoir du vélo et du volley ou encore du vélo et du basket. Les athlètes vont alterner entre les deux sports , fait savoir Nicolas Taillefer.

Avec les informations de Jean Arel