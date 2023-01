Des citoyens se mobilisent pour une amélioration de transport dans les banlieues d’Ottawa

Trajets annulés, délais supplémentaires et itinéraires des autobus qui ne desservent pas adéquatement la population, ce sont-là quelques exemples des problématiques soulevées dans le cadre du premier forum du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa, samedi à Kanata.

Au total, une dizaine de personnes ont été invitées à partager les situations problématiques auxquelles elles ont fait face, et les changements qu’elles aimeraient s'opérer au sein du réseau de transport en commun.

Le groupe citoyen leur a aussi demandé quels dossiers elles aimeraient porter à l’attention du nouveau conseil municipal.

D'ailleurs, le conseiller municipal du quartier Stitsville, Glen Gower, a pris part aux discussions, tout comme des citoyens, travailleurs et étudiants.

Un forum citoyen sur le transport en commun a eu lieu à Kanata, samedi. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

En fin de compte, leurs préoccupations sont : l'absence ou le manque en quantité suffisante de services de transports dans les banlieues de la ville. Par exemple, pour se déplacer des deux extrémités du quartier kanata, pour avoir accès en transport en commun à des services et des commerces.

Les participants ont également fait valoir des enjeux de capacité des autobus et aimeraient avoir des informations plus claires lorsque vient le moment de connaître les heures d’arrivée des autobus, entre autres. Ils souhaitent aussi une meilleure collaboration avec les établissements scolaires.

[Le transport en commun] n'est pas seulement pour voyager de la maison [à son] travail. J'entends beaucoup d'idées et de suggestions pour mieux servir la communauté. [L'objectif] est surtout [d'améliorer les trajets jusqu'au centre-ville] mais, on entend beaucoup les autres endroits [où] on veut voir une amélioration des services comme aller à l'hôpital Général , au côté est de la ville , a commenté M. Gower, à la fin de la consultation.

Glen Gower, conseiller municipal du quartier Stittsville. Photo : Radio-Canada

Le groupe des usagers de transport en commun d’Ottawa compte une fois de plus assister aux rencontres de la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa et de faire valoir les points soulevés par les citoyens rencontrés lors de leur série de forums.

Avec les informations de Rosalie Sinclair