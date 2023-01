Plus de 190 000 $ amassés pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis

Nous sommes bien conscients que l’inflation et l’augmentation du coût de la vie ont un impact certain sur la capacité des gens à supporter financièrement des causes sociales comme la nôtre , mentionne la directrice générale du centre, Maude Julien.

L’objectif était fixé à 200 000 $ pour la campagne à Lévis. On avait toujours vu une croissance dans les chiffres de la guignolée. […] C'est une baisse oui et non, car on avait fait un autre événement qui nous a rapporté 110 000 $, donc je ne considère pas ça comme une baisse car on avait déjà sollicité les gens ajoute Mme Julien lors d'une entrevue avec Radio-Canada, samedi après-midi.

Le montant servira à assurer aux enfants et aux adolescents vulnérables de Lévis l’accès à des soins et des services gratuits de qualité en pédiatrie sociale. L'argent récolté s'applique vraiment à notre quotidien pour rémunérer les ressources qui vont soutenir les enfants.

Maude Julien, directrice générale de la Clinique de pédiatrie sociale de Lévis Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Maude Julien précise que le coût annuel de l’accompagnement d’un enfant par l’équipe de professionnels du CPSL varie entre 2 000 $ et 3 000 $. La directrice générale mentionne également que le suivi de chaque enfant s’étend sur plusieurs années, souvent de sa naissance à l’atteinte de sa majorité .

Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis vient en aide à 860 enfants.

Avec Louis-Simon Lapointe.