75e anniversaire du fleurdelysé : les élus tournés vers l’avenir à Québec

C’est sur la tour de l’Hôtel du Parlement que le fleurdelysé a été hissé pour la toute première fois le 21 janvier 1948 à 15 h. 75 ans plus tard, pratiquement à la même heure, un nouveau drapeau a été hissé pour immortaliser le moment, devant une centaine de Québécois réunis devant le Parlement à Québec.

On est parti de Shawinigan, on est venu avec notre députée pour assister à la cérémonie. J’ai trouvé ça très émouvant , raconte Michelle Lafontaine.

Plusieurs députés présents ont profité de la cérémonie commémorative pour émettre des souhaits quant à l’avenir du Québec.

J'aurais un seul souhait, c'est qu'un jour ce ne soit plus simplement le drapeau d'une province, mais celui d'un pays , a affirmé le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

J'espère que cette journée permettra à tous les Québécois, peu importe d'où ils viennent, de prendre un temps de réflexion sur la contribution qu'il ou elle peut faire pour notre Québec , a souhaité la députée libérale de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet.

Pour sa part, le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a assuré que le déclin de la langue française, soulevé par plusieurs en ce 75e anniversaire du drapeau québécois, allait faire l’objet de plusieurs interventions du gouvernement prochainement.

Le ministre des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

On a eu des enjeux dans les 20 dernières années, il ne faut pas le nier. Il y a un déclin de la langue française. J’ai la mission avec le reste du gouvernement de stopper ce déclin et d’inverser la tendance. Je vais travailler en équipe avec mes collègues ministres pour prendre des mesures très importantes. On va avoir un plan solide pour relancer la langue française au Québec , a-t-il soutenu.

Malgré l’influence importante de l’Église catholique sur la création du drapeau québécois à l’époque, la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, soutient qu’aucun changement sur le drapeau n’est envisagé.

Tout au long de la journée samedi, des ateliers sur le pavoisement, des jeux pédagogiques sur le fleurdelysé et des projections documentaires ont été organisés à l’agora du Parlement.

Samedi soir, le Parlement a été illuminé de bleu pour symboliser le drapeau québécois. Une soirée de danse sur de la musique traditionnelle a aussi eu lieu dans l’agora du Parlement.

Plusieurs autres activités ont eu lieu samedi à travers la province pour souligner le 75e anniversaire du fleurdelysé.

À Montréal, le plus grand drapeau québécois jamais conçu a été déployé.