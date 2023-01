Vivre hors de Winnipeg comme immigrants francophones au Manitoba, c’est possible

Nouveaux arrivants francophones et organismes d’accueil des immigrants ont évalué samedi à La Broquerie, lors d’une activité ludique, les obstacles et les solutions à une meilleure intégration des immigrants francophones vivant à l’extérieur de Winnipeg, sous la houlette du Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF).

L'un des axes c'était de faire ce jeu de rôle pour justement se mettre dans la peau de l'autre et voir les obstacles et les défis d'une expérience, d’une personne venue d'ailleurs , explique la gestionnaire du Réseau Salwa Meddri.

Alors que la majorité des immigrants préfèrent s’installer notamment dans la capitale manitobaine, Winnipeg, les localités comme La Broquerie, Tâché et la ville de Sainte-Anne, dans la région de Rivière-Seine, suscitent de plus en plus l'intérêt de certains nouveaux arrivants francophones.

Sauf que ces immigrants installés en zone rurale doivent faire face à de nombreux défis parmi lesquels les difficultés d'accès à l'emploi et aux services en français.

L’accès des services en français à l'hôpital, l'accès des services en français à la librairie, l'accès aux services en français pour nos enfants, c'est vraiment un peu difficile , soutient Junior Ngambu, un nouvel arrivant installé à Steinbach.

À cela s'ajoutent les difficultés liées à certaines infrastructures technologiques, comme par exemple l’utilisation de l'Internet haute vitesse.

Autant d’obstacles qui sont toutefois loin de dissuader les familles installées dans le Manitoba rural, car selon la directrice de l’Accueil francophone, Bintou Sacko, les municipalités déploient déjà des efforts afin d'améliorer les cadres de vie des résidents, ce qui bénéficiera aux nouveaux arrivants qui s’installent dans ces localités.

On ne peut pas dire qu’il y a un engouement mais il y a quand même des intérêts. On peut le ressentir surtout pour ceux qui arrivent sous le programme provincial, économique.

Des experts venus du Québec ont appris aux participants la nécessité de la lutte contre l'exclusion sociale dans la région de la Rivière-Seine.

On voit une personne […] et on se juge inconsciemment , souligne la consultante Amélie Venne de l’Institut F.

D'ailleurs, les discussions interculturelles engagées entre Franco-Manitobaines et nouveaux arrivants lors de la rencontre ont déjà permis de briser certaines barrières, et de commencer à vaincre des préjugés, selon des participants.

Cela nous a permis aussi de […] connaître certaines origines […] .comment la francophonie s'est retrouvée dans le rural , constate Junior Ngambu.

Tous espèrent créer un environnement qui fera venir encore plus d'immigrants francophones au rural.

Des obstacles à lever

Les organismes francophones d’immigration au Manitoba ont longtemps réclamé une augmentation du nombre d’immigrants francophones dans la province.

Depuis de nombreuses années, la province avait retenu une cible de 7 % d’immigrants francophone annuellement.

Mais, en décembre 2022, selon des documents relatifs au conseil consultatif sur l’immigration obtenus grâce à une demande d’accès à l’information, le Manitoba n’a pas adopté formellement de cible d’immigration francophone.

Déjà en 2021, le Manitoba a sélectionné 170 dossiers d’immigrants francophones dans le cadre du Programme des candidats du Manitoba (PCM), ratant ainsi sa cible.

Dans un livre blanc dévoilé en novembre 2022, des organismes du Manitoba ont recommandé à la province de faire passer à 15 % d'ici 2036 sa cible en matière d'immigration francophone.

Outre les défis liés à la sélection et à l’accueil des immigrants francophones dans la province, la question de la rétention représente un enjeu crucial, car de nombreux francophones décident de s’établir dans d’autres provinces, ne pouvant pas vivre leur francophonie pour certains, et incapables de trouver un emploi à cause d'un manque de connaissance de l’anglais dans un milieu francophone minoritaire pour d’autres.

Toutefois l’été dernier, le Réseau en immigration francophone s’est réjoui d’une amélioration de la situation, indiquant qu’en 2021, sur près de 450 immigrants d’expression française qui se sont installés dans la province, le taux de rétention était autour de 70 à 75 %.

