Rencontre surprise de Carey Price avec de jeunes hockeyeurs de Granby

Les parents étaient dans la confidence, mais pas les jeunes. Pour nous, c’était pas mal une surprise. On ne s’y attendait pas vraiment. On était en train de mettre nos patins et nous habiller dans le garage et on a vu Carey Price arriver et il nous a salués , se remémore le capitaine de l’équipe, Théodore Daudelin-Lévesque.

« Pour moi, c’est une légende du hockey. J’étais vraiment content de le voir. » — Une citation de Théodore Daudelin-Lévesque, capitaine des Titans M12 D1 de l’école secondaire du Verbe Divin de Granby

Lorsque la vedette du Canadien s’est présentée, les jeunes joueurs de hockey avaient des étoiles dans les yeux, relate le Sherbrookois Daniel Savard, dont la fille, Megan Savard, 11 ans, joue avec les Titans comme gardienne de but.

Carey Price en compagnie des jeunes hockeyeurs des Titans M12 D1 de l’école secondaire du Verbe Divin de Granby. Photo : Courtoisie / École secondaire du Verbe Divin de Granby

Un gars généreux de son temps

Carey est arrivé par surprise. Il s’est mêlé aux jeunes et a passé l’après-midi avec eux. Il les a regardé jouer, leur a donné des conseils. Il a vraiment été généreux de son temps en restant environ quatre heures avec les jeunes. Il est même resté manger avec les jeunes quand on a commandé de la pizza , relate Daniel Savard en entrevue avec Radio-Canada.

Grande admiratrice de Carey Price, Megan est devenue gardienne de but pour marcher dans les pas de son idole. Maintenant qu’il joue plus, elle ne regarde plus les matchs du Canadien , relate-t-il.

Quand il est arrivé, j’ai pleuré

La principale intéressée, toujours émue de cette rencontre surprise avec son idole, avoue avoir pleuré en apercevant Carey Price. Elle le voyant, la jeune gardienne de but est restée sans mots. J’ai ressenti beaucoup de joie. J’étais vraiment enchantée de le rencontrer. Les parents sont vraiment bons pour garder des secrets. Quand il est arrivé, j’ai pleuré. J’étais vraiment émue de le voir , relate-t-elle.

« Carey Price m’inspire depuis que j’ai 3 ans. Quand je regardais le Canadien jouer, j’étais fixée sur Carey Price. Je regardais ses déplacements. C’est ce qui m’a donné le goût d’être gardienne » — Une citation de Megan Savard, gardienne des Titans M12 D1 de l’école secondaire du Verbe Divin de Granby

Au début, je ne l’ai pas reconnu. Quand je suis sortie, mon père m’a dit de regarder plus loin, et c’est là que j’ai vu que c’était Carey Price. Je l’ai trouvé vraiment gentil , dit la jeune joueuse qui explique particulièrement aimer l’engagement de Carey Price auprès des jeunes. Avant, à chaque fois que je le voyais à la télé, j’avais des étoiles dans les yeux. Grâce à lui, ma technique est devenue meilleure , lance-t-elle.

Une récompense pour une bonne saison

Comme l’explique Francis Brunelle, entraîneur des Titans M12, faire venir Carey Price a été une bonne récompense pour les joueurs, après un début de saison particulièrement bon. Depuis le début de l’année, on a des jeunes qui travaillent très fort et qui sont très impliqués. Ils ont gagné un gros tournoi avant les Fêtes. On a fait marcher nos contacts pour avoir de la belle visite pour les récompenser , souligne pour sa part Francis Brunelle.

Le défi a été de trouver le bon moment pour tout coordonner, explique Jonathan Bertrand, directeur service aux élèves à l’école secondaire du Verbe Divin qui officie également comme entraîneur adjoint. Ce dernier pense que des événements comme celui-ci pourraient par ailleurs contribuer à encourager les jeunes à poursuivre dans le sport, mais aussi augmenter leur motivation scolaire.