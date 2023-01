Le CSF veut « mettre les bouchées doubles » pour retenir les élèves

« C'est la première fois dans l'histoire du CSF où le nombre d'inscriptions a été inférieur d'une année à l'autre. » — Une citation de Bertrand Dupain, directeur général par intérim du Conseil scolaire francophone

La baisse s’explique notamment par une plus faible inscription d’élèves à la maternelle, soit 580 élèves en 2022-23, par rapport à 657 élèves en 2019-20.

C'est quelque chose d’extrêmement inquiétant parce que ce sont ce que j’appelle des classes creuses qui vont en fin de compte [...] faire en sorte qu’il y aura moins d'élèves en 12e année qu’à un autre moment , a dit le directeur général par intérim, Bertrand Dupain.

M. Dupain croit que différents facteurs mènent à cette diminution des inscriptions, comme des difficultés liées aux transports des élèves, la condition des écoles, et le recrutement de personnel.

Nous devons mettre les bouchées doubles pour inverser cette tendance , a-t-il déclaré.

« Sachons que nous prenons cette situation énormément au sérieux et nous voulons y remédier dans les plus brefs délais. » — Une citation de Bertrand Dupain, directeur général par intérim du Conseil scolaire francophone

Selon le recensement de 2021, le nombre d’enfants qui pourraient qualifier pour l’éducation en français en Colombie-Britannique est presque 10 fois supérieur à la population scolaire du Conseil scolaire francophone.

Sur le thème du recrutement, la directrice des relations publiques, Pascale Cyr, a donné une présentation sur une campagne de promotion du CSF qui inclut notamment des publications sur les réseaux sociaux, des initiatives dans les écoles, et des publicités dans les journaux locaux.

Le succès de l’École les Aiglons de Squamish

Un autre moment marquant de la rencontre a été la présentation de l’Association de parents des élèves de l’École les Aiglons de Squamish, mettant en valeur les progrès de l’établissement, qui offre depuis l’automne 2021 un programme secondaire de la 7e à la 9e année et qui compte maintenant une trentaine d'élèves.

La porte-parole de l’association, Christine McLeod, a aussi réclamé une nouvelle salle de classe préfabriquée. Déjà l'année prochaine on va avoir d'énormes classes et ça va être trop grand pour deux portatives , a-t-elle dit.

Une image créée par l'Association des parents d'élèves de l'École les Aiglons, pour montrer leurs premières élèves en 9e année. Photo : Christine McLeod

« Nous avons maintenant un secondaire 7, 8, 9, avec 28 élèves. Je vous remercie beaucoup. Ça me donne les larmes aux yeux, c'est vraiment important parce que cela représente 28 élèves avec leurs familles, et vous avez un énorme impact non pas seulement sur l'école, mais aussi sur leurs familles. » — Une citation de Christine McLeod, Association de parents des élèves de l'École Les Aiglons

À la suite de la présentation de Mme McLeod, le conseil a voté à l'unanimité pour construire une nouvelle salle de classe mobile à l’École les Aiglons qui servira comme laboratoire de sciences.

Le directeur du service de l'immobilisation du CSF , Chafic El Rassi, a également expliqué que la construction d’une école permanente de la maternelle à la 12e année à Squamish est une priorité du Conseil, et que deux terrains possibles ont été identifiés.

Processus en cours pour un nouveau directeur

Bertrand Dupain occupe le poste de directeur général par intérim du CSF depuis le départ de Michel St-Amand en décembre dernier.

À la suite d’une question de Stéphane Bélanger, le président du Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone, la présidente du CSF, Marie-Pierre Lavoie, a expliqué que les conseillers préparent l'affichage du poste permanent : On a des dates, on a des échéances. Et les partenaires feront partie du processus comme ils ont fait partie du processus la dernière fois.