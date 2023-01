La randonnée alpine a enfin son foyer en Outaouais

Dans le fond, on n'utilise pas les remontées mécaniques pour monter au sommet de la montagne, on utilise nos skis avec des peaux qui nous empêchent de glisser vers le bas. On monte la montagne et rendu en haut, on enlève les peaux et on descend en ski alpin , explique Xavier Plouffe, le président et cofondateur de l'organisme Les Trois Sports.

Les skieurs dépensent beaucoup d'énergie pour arriver au sommet de la montagne, mais leur effort est rapidement récompensé par le vent frais lors de la descente.

Je trouve que ça amène à plus profiter [de] la nature et de l'extérieur , estime Gabrielle Sévigny, une passionnée de ce sport depuis trois ans déjà.

On aime la nature et on aime être dehors, fait que c'est génial et en famille, c'est encore mieux , s'exclame sa mère, Annick Paquette.

Daniel Sévigny, Annick Paquette, Gabrielle Sévigny et Marie-Pier Sévigny pratiquent la randonnée alpine depuis 3 ans maintenant. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Auparavant, les amateurs de la discipline devaient se rendre dans les Laurentides ou en Estrie pour pratiquer la randonnée alpine.

« Dans la région, il n'y avait pas beaucoup d'options qu'on pouvait choisir. Si on en faisait, c'était un peu clandestinement. » — Une citation de Daniel Sévigny, amateur de randonnée alpine

Je fais du vélo de montagne et avant on n'avait jamais vraiment de place pour faire notre sport puis, j'ai compris dans les derniers mois que la randonnée alpine était un peu dans la même situation , raconte Alexandre Gaboury, le nouveau propriétaire du Centre Vorlage.

De nombreuses activités au menu

Afin de souligner l'inauguration des nouveaux sentiers, Les Trois Sports a organisé une série d'activités, dont des défis pour les skieurs les plus expérimentés.

Il y a la montée de la montagne le plus rapidement possible puis, on a une épreuve d'endurance. En deux heures ou en quatre heures, c'est de faire le plus grand nombre de dénivelés possible dans le temps permis , précise M. Plouffe.

La location gratuite de skis et une randonnée guidée ont été offertes aux débutants. La plupart d'entre eux ont affirmé avoir fait une belle découverte.

Je le vois vraiment comme deux sports : la montée qui est plus cardio, plus demandant, et la descente qui est plus technique et rapide. C'est ça qui est le fun , confie Flavy Barrette.

La meilleure partie, c'est que ça rend ta descente plus satisfaisante, parce que tu as vraiment travaillé pour descendre , renchérit son compagnon, Maxime Rose-Pelletier.

Au total, environ 600 personnes ont participé à ce premier événement de randonnée alpine. Des fonds ont d'ailleurs été amassés pour financer le programme de plein air de l'École secondaire Du Versant et les carrières des meilleurs athlètes de triathlon de la région.

« L'objectif, c'est vraiment de permettre à nos athlètes d'accomplir leurs rêves, [en allant] participer à des courses à l'étranger, des championnats du monde. » — Une citation de Xavier Plouffe, président et cofondateur de l'organisme Les Trois Sports.

La journée a également marqué le début des sports canins au Centre Vorlage.

Aujourd'hui, on est en démonstration pour montrer aux gens ce que c'est le sport canin attelé. Ça se pratique avec pratiquement toutes les races de chiens , souligne Geneviève Binet, la fondatrice de Canicross Outaouais.

Il est possible de voir du skijoring au Centre Vorlage de Wakefield. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Des gens en ski de fond qui se font tirer, on appelle ça du skijoring. C'est quelque chose qu'on était curieux de voir comment on pouvait l'intégrer dans le décor , explique M. Gaboury.

Par ailleurs, Les Trois Sports et le Centre Vorlage assurent que ce n'est que le début de leur collaboration pour répondre aux besoins des amateurs de plein air en Outaouais. Des événements de course en sentiers et de vélo de gravelle seront aussi organisés une fois que la neige aura fondu.