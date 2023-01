L'équipe qui confectionne les aliments pour les athlètes est à pied d'œuvre. Soupe, mijoté de porc et sandwich ne sont qu’un aperçu du menu qui sera servi lors de la Finale des Jeux du Québec.

Même si le début de la compétition n’est que dans une quarantaine de jours, près de 2000 muffins doivent être déjà produits sur le lot total prévu.

C’est 25 000 dîners qu'on va devoir servir. Donc, c’est 2600 muffins par jour, fois dix, pour tous les desserts de ces belles petites personnes-là. C’est énorme, mais on le prend une petite bouchée à la fois et ça se passe bien , explique la coordonnatrice aux services alimentaires pour la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, Laurie Dubé.

Laurie Dubé est la coordonnatrice aux services alimentaires pour la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Cette production alimentaire ne pourrait pas se dérouler sans la participation des nombreux bénévoles, dont Johanne Chouinard.

Après avoir compétitionné en handball plus jeune, cette ancienne athlète voulait s'impliquer en tant que bénévole.

C'est pour le contact avec les gens et pour leur rendre service. C'est plaisant d’aider ma communauté , lance Johanne Chouinard.

Johanne Chouinard est bénévole aux services alimentaires pour la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

En plus de participer à la production des muffins, la nouvelle retraitée compte contriburer à nouveau lors de la finale en mars.

Je suis aussi impliqué au Centre Premier Tech et au Cégep comme préposé à l'accueil. J'ai donné mon nom dans trois disciplines. Je voulais m'impliquer plus proche des jeunes. J'aime le hockey et le patin. Je me suis aussi inscrit dans les domaines que je préférais , ajoute Johanne Chouinard.

Laurie Dubé précise que les fourneaux de la cuisine vont s’activer jusqu’au 10 mars, jusqu’à la veille de la fin de la compétition. D'ici là, les aliments seront gardés au frais dans un conteneur réfrigéré.

D’après les informations de Sophie Martin