De la pêche blanche communautaire sur la Petite Décharge à Alma

C’est le groupe de bénévoles Alma-Niaque qui est derrière ce projet. L'objectif est de rendre cette activité plus accessible à tous. Neuf trous de pêche sont déjà accessibles et tout le matériel nécessaire pour cette activité est disponible gratuitement.

« Ce qu'on veut vraiment faire, c'est du clé en main. Tout va être là et plus personne va avoir d'excuse pour ne pas l'essayer au moins une fois et tomber en amour avec cette passion-là. Nous [les bénévoles] sommes quatre passionnés. Ça nous fait tellement plaisir de redonner à la relève. »