Mobilisation de soutien aux prisonniers politiques en Russie

Deux ans après l’arrestation de la figure centrale de l’opposition en Russie, Alexei Navalny, des manifestants se sont rassemblés à Toronto et Ottawa samedi pour apporter leur soutien aux prisonniers politiques en Russie.

Le 17 janvier 2021, Alexei Navalny a été empoisonné et emprisonné par l’État russe. Aujourd’hui nous voulons lui montrer notre soutien, à lui et aux autres prisonniers politiques , lance Lora Popoda, une des organisatrice du mouvement à Toronto, et membre de la Russian Canadian Association.

En plus de sensibiliser sur le sort des prisonniers politiques en Russie, la jeune femme veut protester contre l’invasion russe en Ukraine et montrer aux opposants qu’ils ne sont pas seuls. En Russie c'est criminel de critiquer l’armée , explique Lora Popoda en ajoutant que ceux qui s’y risquent sont emprisonnés ou reçoivent des amendes. Donc nous voulons montrer notre soutien à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer librement en Russie , poursuit-elle.

« Même si nous sommes loin, nous les soutenons. » — Une citation de Lora Popoda, membre de la Russian Canadian Association.

Même son de cloche du côté d’Aleksei Volkov, un autre organisateur de la manifestation.

L’homme qui est arrivé au Canada il y a un an et demi déplore le manque de liberté dans son pays d’origine. Selon lui, la liberté d'expression, de manifestation et d'activités publiques n’existent pas en Russie, car tout ce qui ne vient pas du gouvernement est sanctionné.

Si je porte ce drapeau en Russie je serais immédiatement arrêté , dit-il en référence au drapeau bleu et blanc qu’il arbore sur ses épaules pour symboliser son opposition à l’invasion Russe en Ukraine.

Le drapeau bleu et blanc que porte Aleksei Volkov symbolise l'opposition à l'invasion russe de l'Ukraine. Photo : Radio-Canada

Aleksei Volkov se rappelle que la répression dans son pays s'est installée avec Vladimir Poutine. Dans les années 90, la Russie était nettement plus libre qu'aujourd'hui , dit-il en donnant l’exemple de la communauté LGBTQ qui pouvait s'exprimer librement dans ces années-là.

Mais aujourd’hui, la situation est terrifiante , juge-t-il, espérant que ce cauchemar s’arrête .

De son côté, Elena Pushkareva, une des cofondatrices de Canada pour la Russie libre, dit qu’elle n’attend rien de Vladimir Poutine et du gouvernement russe. On ne peut pas influencer la politique de notre gouvernement, il n'y a pas de moyen civilisé comme ici au Canada, à travers les élections, donc on veut être vu et entendu , explique-t-elle.

Selon Mme Pushkareva, après le commencement de l'invasion russe en Ukraine, beaucoup de gens qui s’opposaient à la guerre ont été arrêtés et condamnés. À travers cette manifestation, elle demande la libération de tous les prisonniers politiques en Russie qui sont torturés dans les prisons .

Elena Pushkareva, qui a quitté la Russie pour des raisons politiques il y a dix ans, rappelle qu'après le commencement de la guerre il y a eu un mouvement de réfugiés politiques qui ont été obligés de quitter la Russie. Mais on n’est représenté nulle part , déplore-t-elle.

Pour sa part, Pierre Jolicoeur, professeur en Science politique au Collège royal militaire du Canada, spécialiste de la Russie, estime que cette mobilisation est bonne pour l’image du peuple russe, mais pour Vladimir Poutine ça risque d’avoir très peu d’impact .

Selon lui, l’opposition en Russie est muselée et il y a très peu de possibilités de s’exprimer contre les autorités politiques et contre la guerre en Ukraine.

« En Russie, on n’a même pas le droit d’utiliser ce mot [guerre]. » — Une citation de Pierre Jolicoeur, professeur en Science politique au Collège royal militaire du Canada

M. Jolicoeur ajoute qu'à moins d'un renversement de l’intérieur ou d'une révolution, je vois mal comment Vladimir Poutine écouterait la voix de l'étranger qui lui demande de modifier son approche dans le conflit.

Le gouvernement canadien dit quant à lui travailler avec nos alliés pour doter l'Ukraine des outils dont elle a besoin pour continuer à se battre et imposer des coûts élevés au régime russe.

Selon le bureau du ministre fédéral des affaires étrangères, Ottawa a imposé des sanctions à plus de 1500 personnes et entités complices de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, y compris à Poutine lui-même .

L'impunité n'est pas une option pour Poutine et ses complices. Nous rendrons responsables ceux qui permettent et commettent ces crimes odieux , a écrit l'attaché de presse du ministère des Affaires étrangères, Adrien Blanchard.

Les rassemblements à Toronto et Ottawa s'inscrivaient dans un mouvement de mobilisation mondiale, à travers plus de 30 pays et 80 villes, selon Elena Pushkareva.

Avec les informations d’Andréane Williams