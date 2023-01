À Moncton, un nouveau service de déménagement pour les personnes qui fuient la violence

Transit Secours est un organisme national charitable qui offre des services de déménagement et d'entreposage aux survivantes qui fuient l'abus , a expliqué Renée Charron, la directrice de la nouvelle succursale du Grand Moncton, dans un entretien samedi.

Ces services sont gratuits.

Transit Secours accompagne les personnes qui en ont besoin, au moment où elles en ont besoin.

« On va servir n'importe qui, n'importe quel survivant, peu importe le sexe ou l'orientation sexuelle ou le genre [...] Majoritairement, ce sont les femmes qui sont affectées » — Une citation de Renée Charron, directrice, Transit Secours Grand Moncton

On va accompagner une cliente dans n'importe quelle étape de leur processus vers une vie sans violence , explique Renée Charron. Que ce soit le jour même, elle nous appelle : c’est urgent, l’agresseur est au travail, il faut qu’on aille la chercher tout de suite puis l’amener à quelque part de sécuritaire, comme un refuge pour femmes, ou avec un membre de la famille ou un ami.

Peut-être qu’on l'aura plus tard aussi lorsqu'elle est prête à aller chercher ses biens à la maison de l’agresseur , poursuit la directrice. Et peut-être une troisième fois lorsqu’elle est prête à déménager dans sa propre maison, son appartement, ou un lieu sécurisé.

Dans le Grand Moncton et les collectivités rurales avoisinantes, Transit Secours a déjà effectué une douzaine de déménagements en seulement deux mois. L’organisme travaille avec des partenaires communautaires et des entreprises.

Ça nous coûte en moyenne à peu près 200 $ pour faire un déménagement. Ça, ça inclut les unités d'entrepôt, les voitures, l'essence, les boîtes qu'il nous faut , explique Renée Charron.

Renée Charron est la directrice de Transit Secours Grand Moncton. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Transit Secours, fondé sous le nom Shelter Movers en 2016, est financé par des dons et est un organisme à but non lucratif reconnu par Revenu Canada, c’est-à-dire que les Canadiens qui font un don peuvent recevoir un reçu pour leurs impôts  (Nouvelle fenêtre) .

La succursale du Grand Moncton est la septième où les services sont offerts. Transit Secours étend rapidement ses services à d’autres régions; il est présent en Nouvelle-Écosse, à Montréal, Ottawa, Waterloo et Vancouver.

On s'est installés ici, à Moncton, parce qu’il y a une énorme demande pour nos services, non seulement dans la région du Grand Moncton, mais dans les communautés rurales , a expliqué samedi la directrice de la nouvelle succursale néo-brunswickoise.

Le Nouveau-Brunswick aurait le taux le plus élevé de harcèlement criminel contre les femmes au Canada, selon l’organisme.

Appel aux bénévoles

Transit Secours du Grand Moncton compte déjà une quarantaine de bénévoles. Elle en aura besoin d’autres, puisque l’organisme accepte l’aide des bénévoles lorsque ceux-ci sont disponibles.

Renée Charron invite les intéressés à communiquer avec Transit Secours  (Nouvelle fenêtre) . Nous envoyer un message, ce n'est pas se dédier à 40 heures par semaine , indique-t-elle. C'est pour commencer une conversation, pour voir qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs disponibilités, et comment ils peuvent nous prêter main-forte pour aider les survivants de violence dans leur communauté.

D’après le reportage de Babatundé Lawani