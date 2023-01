Un policier originaire de l’Ontario meurt après une avalanche en C.-B.

L'agent de 28 ans est la deuxième personne à perdre la vie dans cet accident. Son collègue, Wade Tittemore, avait été retrouvé mort sur les lieux de la catastrophe.

Le col de montagne où l'avalanche est survenue se trouve à Kaslo, au sud-est de la Colombie-Britannique.

Les deux collègues faisaient du ski de fond et ont été emportés par l'avalanche. La ville de Nelson a annoncé que les deux policiers n'étaient pas en devoir au moment de l'incident. Un message de deuil a été diffusé sur la page YouTube de la ville de Nelson.

Samedi, l'Association de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) a publié un message de condoléances à la famille et aux collègues de M. Nolet. Ses deux parents étaient des agents de la PPO . Son père, Gino Nolet, a reçu la médaille de la bravoure en 2008.

« Nous sommes tristes d'apprendre le décès du policier Mathieu Nolet à l'hôpital de Kelowna, en Colombie-Britannique. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles, amis et collègues de Mathieu et du sergent Tittemore. »