Un climat à l’hôtel de ville de Trois-Rivières qui intéresse des citoyens à la politique municipale

J’ai toujours travaillé dans le domaine sportif et social. On est habitués à travailler en équipe. Quand on a un but, même si tout le monde n'est pas d’accord, il faut essayer de mettre ça ensemble et de travailler dans la même direction , a-t-il répondu lorsqu’il a parlé de son intention.

Il pourrait même considérer se porter candidat à la mairie éventuellement. Il envisage cependant de siéger à titre de conseiller durant un ou deux mandats avant de faire ce saut.

À titre de conseiller, il aimerait contribuer à ramener l'harmonie au sein du conseil municipal. L’enjeu de l’environnement l’interpelle aussi.

Le maire Jean Lamarche a pris un temps d’arrêt pour mener une réflexion sur le climat difficile au conseil municipal. Les dossiers sont nombreux, et M. Landry risque de ne pas être le seul citoyen à vouloir s’impliquer, estime l’analyste politique Luc Massicotte.

Probablement que c’est le symptôme de citoyens qui, devant le climat à l’hôtel de ville, se disent : "Je pourrais y aller et régler les problèmes". C’est probablement le symptôme d’une impatience chez des électeurs , croit-il, ajoutant que les tensions entre les élus ont peut-être démontré que le conseil municipal n’a pas toute la force nécessaire et que ça pourrait inciter des Trifluviens qui veulent changer le cours des choses.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger