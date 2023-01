Feu vert pour l’examen des courriels entre le bureau de Danielle Smith et les procureurs

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré samedi avoir demandé un examen des courriels entre son bureau et le Service des procureurs de la Couronne

L’examen sera mené par le service public indépendant et le département d’informatique, a déclaré la première ministre lors de l’émission radiophonique Your Province, Your Premier.

Son annonce intervient après un reportage de CBC /Radio-Canada qui déclarait qu’un employé du bureau Danielle Smith a envoyé une série de courriels l’automne dernier au Service des procureurs de la Couronne de l’Alberta, remettant en cause son évaluation et ses décisions sur des cas de poursuites en lien avec le barrage frontalier de Coutts.

CBC/Radio-Canada a accepté de protéger l’identité de ses sources, car elles craignent de perdre leur emploi. CBC /Radio-Canada n'a pas vu les courriels en question.

D’après Mme Smith, il existe des centaines de procureurs de la Couronne et 34 employés travaillent dans son bureau, ce qui veut dire que l’examen pourrait prendre tout le week-end.

Dès que nous pouvons confirmer que ces courriels existent, nous nous assurerons de faire une présentation devant le public. On le saura la semaine prochaine , dit Mme Smith.

La semaine dernière, le bureau de Mme Smith a publié un communiqué expliquant que la première ministre avait utilisé un langage imprécis lorsqu’elle disait avoir contacté des procureurs de la Couronne.

D'après les informations de Jade Markus