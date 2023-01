La Nuit de la lecture emballe des auteurs de la région

Elle y participera samedi soir, depuis son studio de Québec. L’auteure jeunesse liera deux bandes dessinées à des enfants âgés de huit à dix ans. Elle sera accompagnée de son amie, l’auteure Chloé Varin.

La mission de Mme Paquin ? Insuffler aux jeunes le goût de la lecture, un plaisir qu’elle a elle-même découvert sur le tard.

Je n’ai pas été une grande lectrice dans ma vie. Je pense que la lecture m’aurait aidé lorsque j’étais plus jeune [...] La lecture peut vraiment faciliter le parcours scolaire d’un enfant , assure-t-elle.

L'écrivain et journaliste Samuel Larochelle, originaire d'Amos, attend lui aussi avec beaucoup d'impatience cet événement. Il s'agit d'une première pour lui aussi.

Il prendra la parole en fin de soirée avec l'auteure Michelle Lapierre Dallaire.

« On nous a demandé de préparer des textes un peu coquin, un peu sexy, un peu érotique. Rien de trop trash, bien que nous ayons été placés dans la case horaire de 22 h pour une raison particulière. Nous allons, à tour de rôle, lire des textes de manières très vivantes. » — Une citation de Samuel Larochelle, auteur et journaliste

La Nuit de la lecture se déroule en ligne dans la soirée de samedi. L’événement prend place en simultané au sein d’une quinzaine de bibliothèques à travers le Québec.

J'ai pris le temps de choisir les meilleurs textes, ajoute M. Larochelle. Je vais les répéter cet après-midi pour qu'ils soient le plus frais en bouche, pour ne pas trébucher et pour que nos interventions soient le plus senties et le plus centrée possible.

Une cinquantaine d'écrivaines et d’écrivains québécois liront des textes, notamment via la plateforme Zoom, entre 18h et 23h.