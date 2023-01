Grand retour des compétitions de ski de fond à Naughton

Un retour particulièrement apprécié car la dernière fois qu'elle a été hôte de la compétition, cette petite ville située 20 minutes à l’ouest du Grand Sudbury dans le Nord-Est de l’Ontario, avait été forcée d'annuler les courses en raison du froid extrême.

Il aura donc fallu attendre quatre ans pour le retour de l’événement, sa tenue ayant été interrompue durant la pandémie.

Les skieurs de fond de la région, comme Sébastien Tremblay, ont eu à s’improviser des compétitions en attendant la reprise des activités.

Sébastien Tremblay est un skieur de fond natif du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

On avait des petites courses pour le fun ici, mais c’est la première course où il y a d’autres écoles et d’autres clubs , souligne l’athlète de l’Université Laurentienne.

Des clubs de ski et des écoles postsecondaires de partout en province sont représentés par plus de 360 skieurs de fond, qui seront réunis à Naughton jusqu’à dimanche.

En plus de courses pour divers groupes d’âge, des épreuves de ski paranordique sont à l’horaire.

Participation surprenante

La pause de quatre ans aura permis de faire exploser le nombre d’inscriptions à la compétition. En comparaison, on en comptait environ 220 participants en 2018 et presque 270 en 2019.

Nous sommes très satisfaits. C’est immense , partage Mary Waddell, directrice de la compétition. Nous n’avions pas eu de course depuis quelque temps.

Mary Waddell (gauche) est la directrice de course et organisatrice en chef de la compétition. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Elle attribue une part des succès jusqu’ici à la grande participation des athlètes universitaires. Les universités de Guelph, de Nipissing, de Toronto, de Waterloo, McMaster et Laurentienne avaient toutes des skieurs sur place.

La camaraderie entre athlètes et gens du milieu a manqué à Sébastien Tremblay.

Il n’y avait pas beaucoup de courses. Il fallait vraiment que tu y ailles par toi-même et que tu mesures ton temps avec ta montre , raconte-t-il. Ce n’était pas la même chose.

« J’étais vraiment content de voir tout le monde. C’était étrange d’être un à côté de l’autre. » — Une citation de Sébastien Tremblay, skieur de fond de l'Université Laurentienne

Des skieurs de fond de partout en Ontario s'affrontaient samedi avant-midi. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Il a terminé 10e de sa vague et 17e sur 37 skieurs dans les catégories masculines à sa première journée de compétition.

Les points amassés lors des épreuves de la Coupe de l’Ontario permettent aux skieurs de grimper les classements ontarien et canadien.