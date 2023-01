Un climat toxique au CHSLD Christ-Roi à Nicolet, selon le syndicat des préposés aux bénéficiaires

Le Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS MCQ – CSN (SPPSAM) déplore des conditions de travail qui créent un climat toxique au CHSLD Christ-Roi, à Nicolet.

Dans une déclaration écrite, le SPPSAM montre du doigt le manque de reconnaissance des gestionnaires envers les préposées aux bénéficiaires et l’augmentation significative de la charge de travail causée [...] par le manque criant de personnel . Le syndicat constate que la situation amène les employés à travailler régulièrement à effectif réduit, ce qui a pour effet d’augmenter [leur] charge mentale et physique .

On laisse les préposés décider de faire le délestage des tâches. C’est quelque chose qui revient au gestionnaire de le faire quand ils sont à moins un, moins deux moins trois [employés] , dénonce Marie-Josée Hamelin, présidente du SPPSAM du CIUSSS MCQ - CSN.

Le syndicat indique avoir déposé un avis de dangerosité parce qu’il juge que plusieurs situations qui ont cours sont dangereuses . Il souhaite que les situations soient résolues d’ici dix jours, sinon quoi une plainte sera déposée à la CNESST pour qu’une évaluation soit menée à l’établissement de santé.

« Ça se peut pas de tout le temps travailler avec la peur de savoir si on sera capable de donner des soins corrects à la population. » — Une citation de Marie-Josée Hamelin, présidente du SPPSAM du CIUSSS MCQ - CSN

Le syndicat affirme avoir des solutions concrètes pour que la situation s’améliore. Que les gestionnaires s’occupent de faire le délestage [...] et de gérer les absences le plus vite [possible] , propose sa présidente.

Le CIUSSS MCQ indique par courriel avoir reçu une correspondance de la partie syndicale en lien avec le climat de travail et qu’il souhaite agir rapidement afin d’assurer une bonne ambiance de travail .

L’organisation reconnaît que le CHSLD Christ-Roi doit composer avec certaines difficultés comme le manque de personnel.

Le CIUSSS dit prendre la situation très au sérieux, et soutient qu’il rencontrera à nouveau les équipes du CHSLD la semaine prochaine, après les avoir rencontrées cette semaine.

Avec les informations de Marilyn Marceau