Poissons de fond : la patience des pêcheurs enfin récompensée

Même s’il est désormais possible de taquiner le poisson de fond aux villages de pêche blanche de Grande-Baie et de L’Anse-à-Benjamin, l’épaisseur de la glace ne permet pas encore l’embarquement des cabanes.

Les pêcheurs peuvent cependant y installer sans problème des abris temporaires et des tentes pour pratiquer cette activité.

« Dans les villages, on a un peu moins de 10 pouces, mais on a des froids présentement, alors on est assez confiants que la semaine prochaine, on va pouvoir déneiger. On se croise les doigts pour que la fin de semaine prochaine, on puisse ouvrir, mais ça va vraiment dépendre des mesures qu’on va avoir. »