Qualité de l’air dans les écoles : la norme a été dépassée dans plus de 5000 classes

Selon les plus récentes données affichées sur le site Internet du gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) , qui concernent la semaine du 19 décembre 2022, la concentration moyenne hebdomadaire de CO 2 de l’ensemble des lecteurs a atteint 930 parties par million (ppm), soit en deçà de la norme idéale de 1000 ppm , et adéquate de 1500 ppm , pour reprendre les termes du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Ce dernier présentait au début du mois de décembre un rapport affirmant que la norme de 1500 ppm était atteinte dans 99 % des classes du Québec .

Or, les températures hivernales viennent brouiller les cartes : les fenêtres étant, la plupart du temps, fermées. Ainsi, le seuil de 1500 ppm a été dépassé dans 5090 classes (soit 6,7 % des locaux concernés) durant la semaine avant Noël.

De plus, les plus récentes données révèlent que près du tiers des classes (33,2 %) ont enregistré une concentration moyenne hebdomadaire de plus de 1000 ppm , soit la norme idéale.

Les données concernent 76 122 locaux répartis dans 3246 écoles du Québec.

Dans le Guide de planification immobilière (Nouvelle fenêtre)  du gouvernement du Québec pour les établissements scolaires primaires, qui cite l’étude Schendell et al. de 2004, on apprend qu’une concentration de CO 2 de 1000 ppm ou plus augmente le taux d’absentéisme chez les élèves. Les chercheurs ont également observé davantage de somnolence chez les élèves, un manque d’attention accru, une baisse de performance et davantage d’irritation des muqueuses.

Il s'agit d’un portrait d’ensemble; lors de son point de presse, début décembre, M. Drainville a affirmé que des lecteurs de CO 2 ont été installés partout.

Dans une série de tweets publiés samedi, le ministre Drainville indique que 1,2 % des écoles dépassent les 1500 ppm . Cependant, les données gouvernementales disponibles en ligne ne précisent pas le nombre d'écoles en fonction de la concentration de CO 2 , mais plutôt uniquement le nombre de classes.

Pour sa part, la porte-parole libérale en matière d'éducation Marwah Rizqy, a rappelé, elle aussi sur Twitter, que la norme, c'est 1000 ppm, et non 1500 ppm , en affirmant que selon un comité d'experts québécois , une concentration dépassant ce seuil nuit à la réussite éducative .

La députée libérale mentionne aussi que Santé Canada propose la même norme, c'est-à-dire un maximum suggéré de 1000 ppm.

Des données qui montrent l'ampleur du travail

Je ne crois pas que [...] c'est pire cette année que l'année dernière. Mais les résultats sont plus éclatants cette année , explique Stéphane Bilodeau, chargé de cours au Département de Bioingénierie à l'Université McGill et Membre du Collectif COVID-Stop.

Il est impossible de comparer les données sur la concentration de CO 2 pour la semaine du 19 décembre 2021 et 2022, les données étant compilées depuis le 24 janvier 2022 sur le site du gouvernement du Québec.

Toutefois, les données compilées constituent un indicateur qu’il y a une problématique de ventilation dans ces classes-là , vulgarise M. Bilodeau. Une concentration élevée de CO 2 montre des lacunes sur la circulation de l'air dans un lieu.

Les particules de CO 2 et certains virus comme le SARS-CoV-2 à l'origine de la COVID-19 circulent dans l'air, ce qui constitue un risque pour la santé, explique M. Bilodeau, qui est aussi expert indépendant pour le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS).

Maintenant qu’on a non seulement les mesures [de concentration de CO2], et qu’on sait que plusieurs virus ont une transmission aérienne, il faut agir , soutien M. Bilodeau, précisant qu' il ne faut pas se rabattre uniquement sur l’ouverture des fenêtres .

Olivier Drouin, fondateur de l’initiative citoyenne Covid École Québec, abonde dans le même sens.

[Ouvrir les fenêtres] ce n’est pas une option pour beaucoup de classes, certaines n’ont même pas de fenêtres à ouvrir , rappelle M. Drouin.

Il existe des solutions peu dispendieuses à cette problématique-là , ajoute-t-il, citant en exemple les boîtes Corsi-Rosenthal, un type de purificateur d'air qui peut être construit soi-même pour une somme modique.

Quant à l'installation de lecteur de CO 2 , il s'agit d'un pas dans la bonne direction qui est applaudi par tout le monde , affirme M. Drouin.

Quelque 400 millions de dollars ont déjà été investis par Québec pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles; un montant supplémentaire de 225 millions est prévu pour cette année.

Avec les informations de Gabrielle Proulx